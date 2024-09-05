Ο ένοπλος που πυροβολήθηκε από την αστυνομία στο κέντρο του Μονάχου την Πέμπτη, ήταν ο 18χρονος Αυστριακός υπήκοος, Εμρά Ι., βοσνιακής καταγωγής, δήλωσε στους δημοσιογράφους εκπρόσωπος της αστυνομίας στη νότια γερμανική πόλη.

Τα κίνητρα του υπόπτου διερευνώνται, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Το περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε νωρίτερα έξω από το ισραηλινό προξενείο στο Μόναχο, το οποίο βρίσκεται δίπλα στο Κέντρο Τεκμηρίωσης για τον Ναζισμό. Ο ένοπλος άνοιξε πυρ εναντίον αστυνομικών ενώ σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, φαίνεται να δέχθηκε πυρά και ο πρόξενος του Ισραήλ.

Η γερμανική αστυνομία πυροβόλησε και σκότωσε έναν άνδρα σε ανταλλαγή πυρών κοντά στο ισραηλινό προξενείο και το μουσείο ιστορίας για τον ναζισμό στο Μόναχο την Πέμπτη, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της πολιτείας Χόακιμ Χέρμαν.

«Λόγω της επέμβασης της αστυνομίας, ο δράστης ακινητοποιήθηκε», είπε ο Χέρμαν στους δημοσιογράφους. Εκπρόσωπος της αστυνομίας στην πρωτεύουσα της βαυαρικής πολιτείας είπε ότι ο άνδρας είχε ένα «μακρόκαννο όπλο» που αποδείχθηκε ότι ήταν ένα παλιό τουφέκι.

Το περιστατικό συνέβη την επέτειο της «Σφαγής του Μονάχου», της επίθεσης του 1972 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου κατά την οποία Παλαιστίνιοι μαχητές της οργάνωσης Μαύρος Σεπτέμβρης δολοφόνησαν 11 Ισραηλινούς αθλητές.

Το κίνητρο του ενόπλου στο περιστατικό της Πέμπτης δεν έγινε αμέσως γνωστό, αλλά ο Χέρμαν είπε ότι η αστυνομία θα προσπαθήσει να διευκρινίσει εάν είχε κάποια σχέση με την επέτειο.

Παράλληλα, ο Γιοάχιμ Χέρμαν άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ο δράστης της επίθεσης να είχε ως στόχο το παρακείμενο Γενικό Προξενείο του Ισραήλ.

«Πρέπει να θεωρήσουμε ότι σήμερα το πρωί μπορεί να είχε σχεδιαστεί επίθεση εναντίον του Γενικού Προξενείου του Ισραήλ», δήλωσε πριν από λίγο ο κ. Χέρμαν, διευκρίνισε ωστόσο ότι η έρευνα σχετικά με το ακριβές κίνητρο του δράστη είναι σε εξέλιξη.

«Το Μόναχο βρέθηκε σήμερα για λίγο με κομμένη την ανάσα. Ευτυχώς στο τέλος πήγαν όλα καλά. Κανείς δεν τραυματίστηκε, μόνο ο δράστης εξουδετερώθηκε», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας Μάρκους Ζέντερ και δεν απέκλεισε επίσης αντισημιτικό κίνητρο. «Ένα είναι σίγουρο, υπάρχουν σοβαρές υποψίες, επειδή σήμερα είναι η επέτειος της επίθεσης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1972. Μπορεί να υπάρχει σύνδεση», σημείωσε και έσπευσε να διαβεβαιώσει ότι οι εβραϊκοί και ισραηλινοί θεσμοί θα προστατεύονται πάντα στον ύψιστο βαθμό.

«Δίνουμε άλλη μια φορά υπόσχεση προστασίας στους εβραίους πολίτες, τους εβραϊκούς και τους ισραηλινούς θεσμούς, υπόσχεση ότι θα πολεμήσουμε θα αντιμετωπίσουμε και στη συνέχεια θα εξουδετερώσουμε με αποφασιστικότητα οποιαδήποτε επίθεση», πρόσθεσε ο κ. Ζέντερ.

Σύμφωνα με τους τηλεοπτικούς σταθμούς WDR, NDR και τη Süddeutsche Zeitung, ο δράστης γεννήθηκε το 2006 στην Αυστρία και ζούσε στο Σάλτσμπουργκ. Το περιοδικό Der Spiegel και η αυστριακή εφημερίδα «Der Standard» μεταδίδουν ακόμη ότι ο 18χρονος ήταν γνωστός στις αυστριακές αρχές ως ισλαμιστής και το 2023 είχε γίνει καταγγελία σε βάρος του για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση και διάδοση προπαγάνδας του «Ισλαμικού Κράτους». Οι αυστριακές αρχές είχαν βρει ανάλογο υλικό στο κινητό του, αλλά τελικά δεν προχώρησαν σε δίωξη.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα ο οποίος μιλά στην BILD, οι αστυνομικοί ανταπέδωσαν τα πυρά του δράστη. «Χρειάστηκαν κάποια λεπτά μέχρι να τον καταδιώξουν οι πρώτοι αστυνομικοί. Στη συνέχεια πυροβόλησαν τουλάχιστον 30-40 φορές και έπειτα τους άκουσα να φωνάζουν: Είναι στο έδαφος. Δεν κινείται πια», δήλωσε ο μάρτυρας. Λίγο αργότερα ο υπουργός Εσωτερικών της Βαυαρίας Γιοάχιμ Χέρμαν ανακοίνωσε ότι ο δράστης υπέκυψε στα τραύματά του.

Ακριβώς δίπλα στο Κέντρο Τεκμηρίωσης για τον Ναζισμό βρίσκεται το Γενικό Προξενείο του Ισραήλ, το οποίο ωστόσο σήμερα ήταν σχεδόν άδειο, λόγω της επετείου της τρομοκρατικής επίθεσης Παλαιστινίων σε βάρος ισραηλινών αθλητών στις 5η Σεπτεμβρίου του 1972, κατά την διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Μονάχου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 18χρονος έδρασε μόνος και χρησιμοποίησε μια παλιάς κατασκευής επαναληπτική καραμπίνα Mauser, ενώ έφερε και ξιφολόγχη μπαγιονέτα.

