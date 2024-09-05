Ο Χάντερ Μπάιντεν σκοπεύει να δηλώσει ένοχος για τις ομοσπονδιακές φορολογικές κατηγορίες, δήλωσαν οι δικηγόροι του την Πέμπτη, μια απόφαση που θα επιλύσει τη δεύτερη ποινική δίκη του καθώς επρόκειτο να ξεκινήσει η επιλογή των ενόρκων αν και η ανατροπή της πρότερης θέσης του εξακολουθεί να απαιτεί έγκριση από το δικαστήριο.

Η ανατροπή του Χάντερ Μπάιντεν -που αναφέρεται ως «έκκληση του Άλφορντ»- θα του επέτρεπε να αναγνωρίσει ότι οι εισαγγελείς έχουν αρκετά στοιχεία για να τον καταδικάσουν, αν και θα υποστήριζε την αθωότητά του, ανέφερε το CNN .

Πρόκειται για σημαντική τροπή στην υπόθεση του Χάντερ Μπάιντεν καθώς η αλλαγή δεν έρχεται έπειτα από συμφωνία με τον εισαγγελέα Leo Wise να λέει στον δικαστή Mark Scarsi «αυτή είναι η πρώτη φορά που ακούμε κάτι τέτοιο».

«Νομίζω ότι αυτό μπορεί να επιλυθεί σήμερα», δήλωσε ο δικηγόρος του Χάντερ Μπάιντεν, Άμπι Λόουελ.

Οι εισαγγελείς από την ομάδα του Βάις είπαν ότι θα αντιταχθούν σε μια ένσταση του Άλφορντ.

Ο Λόουελ είπε επίσης ότι «δεν έχει υπάρξει συμφωνία» μεταξύ των μερών –όπως μια συμφωνία ένστασης– στην οποία ο Μπάιντεν θα ομολογούσε ένοχος για ορισμένες κατηγορίες με αντάλλαγμα την απόσυρση άλλων κατηγοριών. Η μόνη προσφορά που έλαβε ποτέ η ομάδα του Χάντερ από τους εισαγγελείς, είπε ο Λόουελ, ήταν να δηλώσει ένοχος και για τις εννέα κατηγορίες.

Ο Χάντερ Μπάιντεν, ο οποίος αντιμετωπίζει τη δεύτερη ποινική του δίκη φέτος, κατηγορείται για εννέα εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένων τριών κακουργημάτων και έξι πλημμελημάτων επειδή δεν πλήρωσε φόρους 1,4 εκατομμυρίων δολαρίων και είπε ψέματα στις δηλώσεις του στο IRS.

Αρχικά, δήλωσε αθώος για τις κατηγορίες που σχετίζονται με τους φόρους του από το 2016 έως το 2019 και οι δικηγόροι πρόκειται να υποστηρίξουν ότι δεν ενήργησε «εσκεμμένα» ή με την πρόθεση να παραβιάσει το νόμο, εν μέρει λόγω των καλά τεκμηριωμένων στοιχείων ότι παλεύει με τον εθισμό στο αλκοόλ και τα ναρκωτικά.

Στα στοιχεία της υπόθεσης περιλαμβάνονται αποδεικτικά ότι ο Χάντερ ξόδεψε δεκάδες χιλιάδες δολάρια σε πόρνες, ναρκωτικά, δωμάτια ξενοδοχείων, συνδρομές σε ιστότοπους πορνό και στην ενοικίαση Lamborghini – και στη συνέχεια τα δήλωσε στη φορολογική του δήλωση ως επιχειρηματικά έξοδα .

Η νέα δίκη διεξάγεται στη σκιά της προηγούμενης καταδίκης του στο Ντέλαγουερ τον Ιούνιο, όπου οι ένορκοι τον έκριναν ένοχο ότι είπε ψέματα για τον εθισμό του στο κρακ για να αγοράσει ένα όπλο το 2018 .

Ελπίζει σε καλύτερη έκβαση αυτής της υπόθεσης, για την οποία θα μπορούσε να καταδικαστεί με πολύ πιο βαριά ποινή φυλάκισης που φτάνει έως και τα 17 χρόνια και με πρόστιμο750.000 δολαρίων.

Και οι δύο ποινικές υποθέσεις κινήθηκαν από τον Ειδικό Εισαγγελέα Ντέιβιντ Βάις, μετά από πενταετή έρευνα για τη ζωή του Χάντερ και τις επιχειρηματικές συναλλαγές του στο εξωτερικό.



