Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τρίτο αεροπλανοφόρο στέλνουν οι ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

Με την ανάπτυξη του USS George H.W. Bush, οι ΗΠΑ θα διατηρούν εκ νέου δύο αεροπλανοφόρα στην ευρύτερη περιοχή, μετά την αποχώρηση του USS Gerald R. Ford για επισκευές

Αεροπλανοφόρο Bush

Το αεροπλανοφόρο κλάσης Nimitz USS George H.W. Bush (CVN-77), ναυαρχίδα της ομάδας μάχης George H.W. Bush Carrier Strike Group, αναχώρησε από τη ναυτική βάση Norfolk για να ξεκινήσει επιχειρήσεις στο πλαίσιο της προγραμματισμένης ανάπτυξης, στις 31 Μαρτίου 2026.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα το Fox News είχε μεταδώσει  ότι η ομάδα κρούσης «αναμένεται σύντομα» και θα κατευθυνθεί προς την ανατολική Μεσόγειο, όπου είχε σταθμεύσει και το USS Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, που ωστόσο αποχώρησε για επισκευές και πλέον βρίσκεται στην Κροατία.

Με την ανάπτυξη του USS George H.W. Bush, οι ΗΠΑ θα διατηρούν εκ νέου δύο αεροπλανοφόρα στην ευρύτερη περιοχή, μετά την αποχώρηση του USS Gerald R. Ford για επισκευές, καθώς το USS Abraham Lincoln επιχειρεί ήδη στην Αραβική Θάλασσα.
 

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κρίση στη Μέση Ανατολή αεροπλανοφόρο Ιράν ΗΠΑ
