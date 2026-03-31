Τρίτο αεροπλανοφόρο στέλνουν οι ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

Το αεροπλανοφόρο κλάσης Nimitz USS George H.W. Bush (CVN-77), ναυαρχίδα της ομάδας μάχης George H.W. Bush Carrier Strike Group, αναχώρησε από τη ναυτική βάση Norfolk για να ξεκινήσει επιχειρήσεις στο πλαίσιο της προγραμματισμένης ανάπτυξης, στις 31 Μαρτίου 2026.

📍NORFOLK, Va. - The Nimitz-class aircraft carrier USS George H.W. Bush (CVN 77), the flagship of the George H.W. Bush Carrier Strike Group, departs Naval Station Norfolk to begin operations in support of its scheduled deployment, March 31, 2026. pic.twitter.com/ePDTv4IcPE March 31, 2026

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα το Fox News είχε μεταδώσει ότι η ομάδα κρούσης «αναμένεται σύντομα» και θα κατευθυνθεί προς την ανατολική Μεσόγειο, όπου είχε σταθμεύσει και το USS Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, που ωστόσο αποχώρησε για επισκευές και πλέον βρίσκεται στην Κροατία.

BREAKING: 🇺🇸 USS George H.W. Bush departs Norfolk on deployment, likely to relieve USS Gerald R. Ford carrier strike group. pic.twitter.com/8gsRXjWMqU — War Radar (@War_Radar2) March 31, 2026

Με την ανάπτυξη του USS George H.W. Bush, οι ΗΠΑ θα διατηρούν εκ νέου δύο αεροπλανοφόρα στην ευρύτερη περιοχή, μετά την αποχώρηση του USS Gerald R. Ford για επισκευές, καθώς το USS Abraham Lincoln επιχειρεί ήδη στην Αραβική Θάλασσα.



Πηγή: skai.gr

