Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Gerald Ford κατέπλευσε στην Κροατία για επισκευές

Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford, το οποίο είχε αναπτυχθεί σε επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, κατέπλευσε σήμερα Σάββατο στο λιμάνι του Σπλιτ στην Αδριατική, στην Κροατία, για εργασίες επισκευής και συντήρησης.

Το Ford, το νεότερο αεροπλανοφόρο των Ηνωμένων Πολιτειών και το μεγαλύτερο στον κόσμο, επιχειρούσε στην Ερυθρά Θάλασσα στο πλαίσιο της επιχείρησης Επική Οργή, όταν στις 12 Μαρτίου ξέσπασε πυρκαγιά μη πολεμικής φύσης στον κεντρικό χώρο πλυντηρίων του πλοίου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 3 ναύτες.

Πηγή: skai.gr

