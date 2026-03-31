Η στιγμή που το Ισραήλ εξουδετερώνει ομάδα της Χεζμπολάχ - Δείτε βίντεο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξουδετέρωσε ομάδα μαχητών της Χεζμπολάχ που εκτόξευσε drone, το οποίο τραυμάτισε τρεις στρατιώτες κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων στον νότιο Λίβανο.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, τρεις έφεδροι της 226ης Ταξιαρχίας Αλεξιπτωτιστών τραυματίστηκαν μέτρια όταν το drone εξερράγη κοντά τους.

Μέσα σε λίγα λεπτά, το 213ο Σύνταγμα Πυροβολικού εξαπέλυσε πλήγμα εναντίον των δραστών, σκοτώνοντας την ομάδα που βρισκόταν πίσω από την επίθεση, όπως αναφέρεται.



בסגירת מעגל מהירה: לוחמי אוגדה 146 חיסלו חוליית מחבלים, מיד לאחר ששיגרו לעבר הכוחות כטב"ם ופצעו לוחמים בדרום לבנון



אתמול, במהלך פעילות קרקעית ממוקדת של לוחמי צוות הקרב של חטיבה 226 נפצעו שלושה לוחמים באורח בינוני כתוצאה מפגיעת כלי טיס בלתי מאויש ששוגר לעבר הכוח.

— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 31, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.