Συνολικά 27 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο κέντρο του Λος Άντζελες την Κυριακή, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Λος Άντζελες, Τζιμ ΜακΝτόνελ, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε καθώς οι σκηνές χάους συνεχίζονται για τρίτη ημέρα στην πολιτεία. Μέλη της Εθνοφρουράς της Καλιφόρνιας αναπτύχθηκαν στο Λος Άντζελες χθες Κυριακή για να βοηθήσουν στην καταστολή των διαδηλώσεων κατά των μαζικών συλλήψεων παράτυπων μεταναστών από την κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με τον κυβερνήτη της πολιτείας να χαρακτηρίζει «παράνομη» την ανάπτυξή τους.

Τα φερόμενα εγκλήματα περιλαμβάνουν τη ρίψη μολότοφ σε έναν αστυνομικό και την εμπλοκή μιας μοτοσικλέτας σε αστυνομικό μπλόκο, δήλωσε ο ΜακΝτόνελ. Δεκαεπτά από τις συλλήψεις την πραγματοποιήθηκαν από την Περιπολία Αυτοκινητοδρόμων της Καλιφόρνια κατά την απομάκρυνση διαδηλωτών από τον αυτοκινητόδρομο 101, ενώ η αστυνομία του Λος Άντζελες προέβη σε 10 συλλήψεις κατά τη διάρκεια συμπλοκών στο κέντρο της πόλης, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας. Το Σάββατο, δήλωσε ο ΜακΝτόνελ, έγιναν 29 συλλήψεις για φερόμενη μη διάλυση της διαδήλωσης. «Η δουλειά μας δεν είναι να διχάζουμε τις κοινότητες ή να πολιτικοποιούμε τις αρχές επιβολής του νόμου. Η δουλειά μας είναι απλώς να διατηρούμε όλους ασφαλείς», δήλωσε ο ΜακΝτόνελ.

Η Εθνοφρουρά είχε αναπτυχθεί γύρω από κυβερνητικά κτίρια, την ώρα που η αστυνομία και διαδηλωτές συγκρούονταν στο περιθώριο διάφορων κινητοποιήσεων κατά των επιδρομών της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) για τη σύλληψη παράτυπων μεταναστών στο Λος Άντζελες.

Η αστυνομία της αμερικανικής μεγαλούπολης ανακοίνωσε την Κυριακή το βράδυ ότι σε ολόκληρη την περιοχή του κέντρου του Λος Άντζελες έχει «κηρυχθεί παράνομη η συνάθροιση» και κάλεσε τους εναπομείναντες διαδηλωτές να διαλυθούν αμέσως.

«Πρέπει να εγκαταλείψετε αμέσως την περιοχή του κέντρου της πόλης», προειδοποίησε η αστυνομία σε μια ανάρτηση στο X. Νωρίτερα χαρακτήρισε κάποιες συγκεντρώσεις «παράνομες», ισχυριζόμενη ότι οι διαδηλωτές πέταξαν κομμάτια τσιμέντου, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα στην αστυνομία. Πολλά αυτοκινούμενα οχήματα της υπηρεσίας ταξί Waymo πυρπολήθηκαν σε κεντρικό δρόμο του Λος Άντζελες χθες το βράδυ, σύμφωνα με εικόνες από βίντεο.

#BREAKING #USA #CALIFORNIA #CA #LosAngeles



Like a War scene.. Los Angeles🤔



🔴 CALIFORNIA :📹 MULTIPLE SELF-DRIVING WAYMO CARS, - worth upwards of $600,000 each- HAVE BEEN DESTROYED BY RIOTERS



LA police are urgently requesting Waymo to shut down its self-driving car app pic.twitter.com/Rw5nswROAC — LW World News (@LoveWorld_Peopl) June 9, 2025

«Γίνονται συλλήψεις», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η αστυνομία, ενώ ανέπτυξε έφιππους αστυνομικούς σε μια προσπάθεια να ελέγξει τα πλήθη.

Επίσης, προειδοποιεί τους διαδηλωτές ότι η βία θα αντιμετωπιστεί με την «κατάλληλη βία». Η «χρήση εμπρηστικών μηχανισμών» από τους διαδηλωτές εναντίον των αρχών θα αντιμετωπιστεί με «κατάλληλη βία» ανέφερε χαρακτηριστικά.

🚨 JUST NOW: Protesters in Los Angeles are spraying buses as they move down the road, escalating the destruction amid ongoing unrest. Violence and chaos continue to spread.



(FOLLOW FOR REALTIME LA RIOT UPDATES) pic.twitter.com/k9XLCZUaVr — News Now (@NewsNow717) June 9, 2025

«Έχουν εγκριθεί λιγότερο θανατηφόρα πυρομαχικά», έγραψε το LAPD σε μια ανάρτηση στο X. «Τα λιγότερο θανατηφόρα πυρομαχικά μπορεί να προκαλέσουν πόνο και δυσφορία».

Διαδηλωτές φώναζαν «ντροπή σας» στην αστυνομία και κάποιοι φάνηκαν να ρίχνουν αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών. Ομάδα διαδηλωτών έκλεισε προσωρινά τον αυτοκινητόδρομο 101 στο κέντρο του Λος Άντζελες. Αρκετοί είναι οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων οι οποίοι έχουν αναφέρει λεηλασίες στα καταστήματά τους στην περιοχή της 6ης Οδού και της Μπρόντγουεϊ. «Αστυνομικοί βρίσκονται καθ' οδόν προς την τοποθεσία για να διερευνήσουν το περιστατικό», ανέφερε η αστυνομία στο X.

Ομάδες διαδηλωτών, πολλοί από τους οποίους κρατούσαν σημαίες του Μεξικού και πανό με συνθήματα κατά των αμερικανικών υπηρεσιών μετανάστευσης, συγκεντρώθηκαν σε διάφορα σημεία του Λος Άντζελες.

«Πράξεις ενός δικτάτορα»

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ δήλωσε ότι ζήτησε από τον Τραμπ να ακυρώσει την εντολή του για ανάπτυξη 2.000 μελών της Εθνοφρουράς στην κομητεία του Λος Άντζελες, χαρακτηρίζοντάς την παράνομη ενώ παράλληλα τον κατηγόρησε ότι προσπαθεί να κατασκευάσει μια κρίση και ότι παραβιάζει την κυριαρχία της πολιτείας της Καλιφόρνιας. «Αυτές είναι οι πράξεις ενός δικτάτορα, όχι ενός προέδρου», τόνισε με ανάρτησή του στο Χ.

Επίσης, σε μια ακόμα ανάρτηση στο Χ ζήτησε από τον Τραμπ να αποσυρθεί και τόνισε ότι η πολιτεία θα καταθέσει αγωγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ τη Δευτέρα για αυτό που χαρακτήρισε ως «παράνομη, ανήθικη και αντισυνταγματική» ανάπτυξη της Εθνοφρουράς για την αντιμετώπιση των αναταραχών στην πολιτεία.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δημιουργήσει μια κρίση και υποδαυλίζει τις συνθήκες. Αν δεν μπορεί να το λύσει αυτός, θα το λύσουμε εμείς» ανέφερε.

«Προς τους κακούς δράστες — Οι βίαιες πράξεις δεν θα γίνουν ανεκτές. Θα συλληφθείτε. Θα διωχθείτε. Προκαλείτε περισσότερα από απλές ζημιές σε κτίρια και περιουσίες. Καταστρέφετε τα ίδια τα θεμέλια της δημοκρατίας μας. Η δημοκρατία βρίσκεται σε κίνδυνο. Ο Ντόναλντ Τραμπ σας χρησιμοποιεί ως δικαιολογία για να στρατιωτικοποιήσει μια πόλη και να παρακάμψει τη δημοκρατία μας.»

«Προς τους πολλούς, πολλούς ειρηνικούς διαδηλωτές — θέλουμε να σας κρατήσουμε ασφαλείς. Θέλουμε να ασκήσετε τα θεμελιώδη δικαιώματά σας.»

«Και προς τις δυνάμεις επιβολής του νόμου στους δρόμους — που επιβάλλουν τους νόμους με σεβασμό και υπευθυνότητα — θέλουμε να σας κρατήσουμε κι εσάς ασφαλείς.»

«Αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να κάνει πίσω. Πρέπει να υποχωρήσει.»

Ο Λευκός Οίκος απέρριψε τις επικρίσεις του Νιούσομ, αναφέροντας σε ανακοίνωσή του: «όλοι είδαν το χάος, τη βία και την ανομία».

Νωρίτερα περίπου 10 μέλη της Εθνοφρουράς και προσωπικό του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας απώθησαν ομάδα διαδηλωτών που είχε συγκεντρωθεί έξω από κυβερνητικό κτίριο στο κέντρο του Λος Άντζελες.

Η Βόρεια Διοίκηση του Αμερικανικού στρατού επεσήμανε ότι 300 μέλη της Εθνοφρουράς της Καλιφόρνιας έχουν αναπτυχθεί σε διάφορα σημεία του Λος Άντζελες, προσθέτοντας ότι η αποστολή τους περιορίζεται στην προστασία του ομοσπονδιακού προσωπικού και της κρατικής περιουσίας.

Σε ανάρτησή του χθες ο Τραμπ χαρακτήρισε τους διαδηλωτές «βίαιες συμμορίες εξεγερμένων» και πρόσθεσε ότι έχει ζητήσει από το υπουργικό του συμβούλιο «να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια» για να σταματήσουν «οι ταραχές».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους από το Νιου Τζέρσεϊ ο Ρεπουμπλικάνος απείλησε με χρήση βίας εναντίον διαδηλωτών που έφτυσαν μέλη της αστυνομίας και της Εθνοφρουράς, λέγοντας «αυτοί φτύνουν, εμείς χτυπάμε», ωστόσο δεν αναφέρθηκε σε κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό.

Los Angeles'taki protestolar hız kesmeden sürüyor



Onlarca polis aracı alt geçitte sıkıştırıldı, göstericiler araçları taş yağmuruna tuttu, otoyol kapandı



Olaylarda şimdiye kadar 30 gösterici gözaltına alındı, 3'ü polis 10 kişi yaralandı pic.twitter.com/bK9yMHzsuh — Rona Dogan (@ronadogan) June 9, 2025

«Αν δούμε κίνδυνο για τη χώρα μας και τους πολίτες μας, (η απάντηση) θα είναι πάρα πολύ σκληρή σε ό,τι αφορά τον νόμο και την τάξη», υπογράμμισε.

Στο μεταξύ το FBI έχει προσφέρει 50.000 δολάρια αμοιβή για πληροφορίες σχετικά με έναν ύποπτο που φέρεται να έριξε πέτρες εναντίον οχήματος της αστυνομίας στη συνοικία Paramount με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας ομοσπονδιακός αστυνομικός.

Παρά τη σκληρή ρητορική του Τραμπ για τις διαδηλώσεις, η κυβέρνηση δεν έχει επικαλεστεί τη νομοθεσία περί εξέγερσης.

Αυτός ο νόμος του 1807 επιτρέπει στον Αμερικανό πρόεδρο να αναπτύξει τον αμερικανικό στρατό για να επιβάλει την τάξη σε περιπτώσεις κοινωνικής αναταραχής.

Η τελευταία φορά που έγινε επίκληση της νομοθεσίας αυτής ήταν στη διάρκεια των ταραχών του 1992 στο Λος Άντζελες, έπειτα από αίτημα του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας.

Όταν ρωτήθηκε χθες αν εξετάζει το ενδεχόμενο να επικαλεστεί την εν λόγω νομοθεσία, ο Ρεπουμπλικάνος απάντησε «εξαρτάται από το αν θα υπάρξει εξέγερση».

«Αυξημένη επιφυλακή»

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ προειδοποίησε ότι το Πεντάγωνο είναι έτοιμο να κινητοποιήσει πεζοναύτες, «εάν συνεχιστεί η βία» στο Λος Άντζελες, σημειώνοντας ότι οι πεζοναύτες στην κοντινή βάση Πέντλεντον βρίσκονται «σε αυξημένη επιφυλακή».

Η Βόρεια Διοίκηση του αμερικανικού στρατού επεσήμανε ότι περίπου 500 πεζοναύτες είναι έτοιμοι να αναπτυχθούν στην πόλη, αν τους ζητηθεί.

Από την πλευρά της η δήμαρχος του Λος Άντζελες Κάρεν Μπας κατηγόρησε τον Τραμπ ότι υποδαυλίζει την ένταση αναπτύσσοντας την Εθνοφρουρά, όμως καταδίκασε και τις διαδηλώσεις που εξετράπησαν σε ταραχές.

«Δεν θέλω οι άνθρωποι να πέσουν στο χάος το οποίο πιστεύω ότι δημιουργείται από την κυβέρνηση εντελώς ανώφελα», σχολίασε η Μπας στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η Βανέσα Κάρντενας, επικεφαλής της οργάνωσης προάσπισης των μεταναστών America’s Voice, κατηγόρησε την κυβέρνηση του Τραμπ ότι «κατασκεύασε μια δικαιολογία για να καταχραστεί την εξουσία και σκοπίμως υποδαύλισε και προκάλεσε αντιπαραθέσεις γύρω από τη μετανάστευση».

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ δήλωσε στο CBS ότι η Εθνοφρουρά θα εγγυάται την ασφάλεια των ανθρώπων που συμμετέχουν σε ειρηνικές διαδηλώσεις και των δυνάμεων επιβολής της τάξης.

Ο Ρεπουμπλικάνος έχει δεσμευθεί να απελάσει αριθμό ρεκόρ ανθρώπων που βρίσκονται παράτυπα στις ΗΠΑ και να κλείσει τα σύνορα με το Μεξικό. Ο Λευκός Οίκος έχει θέσει ως στόχο η ICE να συλλαμβάνει τουλάχιστον 3.000 μετανάστες την ημέρα.

Σύμφωνα με τα απογραφικά στοιχεία, στο Λος Άντζελες – μια Δημοκρατική πόλη-- ζει μεγάλο ποσοστό ισπανόφωνων και μεταναστών.

Ωστόσο, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών συλλαμβάνονται και άνθρωποι που βρίσκονται νόμιμα στις ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων κάποιοι που έχουν μόνιμη άδεια παραμονής, με αποτέλεσμα να έχουν κατατεθεί προσφυγές κατά της κυβέρνησης.

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ επέκρινε χθες Κυριακή την αμερικανική κυβέρνηση για τις επιχειρήσεις της κατά των παράτυπων μεταναστών και την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς.

«Δεν συμφωνούμε με τον τρόπο αυτό αντιμετώπισης του μεταναστευτικού ζητήματος», τόνισε η Σέινμπαουμ. «Το φαινόμενο δεν θα αντιμετωπιστεί με επιδρομές ή βία. Θα αντιμετωπιστεί αν κάτσουμε και εργαστούμε πάνω σε μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση», πρόσθεσε.

