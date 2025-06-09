Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Η Ρωσία βρίσκεται σε πόλεμο με τη Βρετανία, οι ΗΠΑ δεν είναι πλέον αξιόπιστος σύμμαχος και το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να ενισχύσει τη συνοχή και την ανθεκτικότητά του, σύμφωνα με μία από τους τρεις συντάκτες της στρατηγικής αμυντικής αναθεώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η Φιόνα Χιλ, η οποία ήταν η επικεφαλής σύμβουλος του Λευκού Οίκου για τη Ρωσία κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ και συνέβαλε στην αμυντική στρατηγική της βρετανικής κυβέρνησης, υποστήριξε σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Guardian ότι «βρισκόμαστε σε πολύ μεγάλο πρόβλημα», περιγράφοντας τη γεωπολιτική κατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο το οποίο είναι παγιδευμένο μεταξύ της «σκληρής απειλής» της Ρωσίας του Πούτιν και της «απρόβλεπτης πολιτικής» του Ντόναλντ Τραμπ.

«Η Ρωσία έχει σκληρύνει ως αντίπαλος με τρόπους που πιθανώς δεν είχαμε προβλέψει πλήρως», είπε η Χιλ, υποστηρίζοντας ότι ο Πούτιν είδε τον πόλεμο της Ουκρανίας ως σημείο εκκίνησης για να γίνει η Μόσχα «κυρίαρχη στρατιωτική δύναμη σε όλη την Ευρώπη».

Η Χιλ τόνισε ότι η Ρωσία ήδη απειλεί το Ηνωμένο Βασίλειο «με ποικίλους τρόπους», όπως μέσω δηλητηριάσεων, δολοφονιών, επιχειρήσεων δολιοφθοράς, κυβερνοεπιθέσεων και παρεμβάσεων σε κρίσιμες υποδομές.

«Βλέπουμε αισθητήρες γύρω από αγωγούς, απόπειρες να διακόψουν υποθαλάσσια καλώδια», είπε χαρακτηριστικά.

Η Χιλ υπογραμμίζει ότι η Βρετανία δεν μπορεί πλέον να βασίζεται στρατιωτικά στις Ηνωμένες Πολιτείες όπως συνέβαινε κατά τον Ψυχρό Πόλεμο και τις επόμενες δεκαετίες. «Τώρα, το Λονδίνο πρέπει να διαχειριστεί τον βασικό του σύμμαχο», λέει, σημειώνοντας ότι αυτό απαιτεί προσοχή ώστε να μην υπάρξει ρήξη, αλλά και ρεαλισμό για τη νέα γεωπολιτική πραγματικότητα.

