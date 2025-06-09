Γερμανία: «Άρρωστες» πατάτες, ανάστατοι αγρότες

Τεράστιες απώλειες καλλιεργειών σε πατάτες, τεύτλα και λαχανικά καταγράφονται φέτος λόγω φυτικών ασθενειών με τον αγροτικό κόσμο να αναζητά βοήθεια από το αρμόδιο υπουργείο.Συναγερμός έχει σημάνει στον αγροτικό πληθυσμό της Γερμανίας εξαιτίας μιας φυτικής ασθένειας με το όνομα Stolbur, η οποία προκαλεί προκαλεί τεράστιες απώλειες στους καλλιεργητές πατάτας και λαχανικών. Σε ορισμένες περιοχές της Γερμανίας, τα ζαχαρότευτλα και οι πατάτες επηρεάζονται ιδιαίτερα, προκαλώντας τεράστιες απώλειες στις καλλιέργειες όπως αναφέρει το Γερμανικό Πρακτορείο Τύπου.

Μείωση παραγωγής κατά 25%

Σύμφωνα με το υπουργείο Γεωργίας, απώλειες στην απόδοση και την ποιότητα καταγράφονται επίσης σε παντζάρια, σέλινο, λάχανο, κρεμμύδια και καρότα στη Βάδη-Βυρτεμβέργη. Εκπρόσωπος του υπουργείου στη Στουτγκάρδη έκανε λόγο για «σοβαρή απειλή» για την προμήθεια εγχώριων πατατών, λαχανικών και ζάχαρης.

Σύμφωνα με την Ένωση Αγροτών του κρατιδίου Βάδης-Βυρτεμβέργης, μόνο πέρυσι στο κρατίδιο σημειώθηκαν απώλειες απόδοσης έως και 25% και σημαντική μείωση της περιεκτικότητας σε ζάχαρη σε όλες τις σχετικές περιοχές καλλιέργειας τεύτλων. Πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν ότι το πρόβλημα δεν είναι άσχετο με την κλιματική αλλαγή που έχει προκαλέσει φέτος μακρές περιόδους ξηρασίας, ακολουθούμενες από καταιγιστικές βροχοπτώσεις.

Υπεύθυνο ένα… τζιτζίκι

Στην καλλιέργεια πατάτας, έχουν καταγραφεί απώλειες έως και 70%. Η ζημιά για τους αγρότες υπολογίζεται σε εκατομμύρια. Σύμφωνα με τους επιστήμονες η ασθένεια προκαλείται από ένα συγκεκριμένο είδος τζιτζικιού που έχει ευνοηθεί από τις καιρικές συνθήκες. Οι καλλιέργειες που έχουν μολυνθεί με μαρασμό Stolbur, και οι ρίζες και οι βολβοί γίνονται ελαστικοί.

Η απόδοση μειώνεται, η γεύση και η ποιότητα υποφέρουν, για παράδειγμα λόγω χαμηλότερης περιεκτικότητας σε ζάχαρη. Σε περίπτωση σοβαρής προσβολής, τα ζαχαρότευτλα, οι πατάτες και τα λαχανικά δεν μπορούν να υποστούν επεξεργασία ή αποθήκευση. Είναι δηλαδή άχρηστα στην ουσία.

Ένα είδος τζιτζικιού είναι υπεύθυνο για την εξάπλωση του Stolbur - το τζιτζίκι με τα καλάμια glasswing. Ο πρόεδρος του Γερμανικού Συνδέσμου Αγροτών δήλωσε ότι ανησυχεί πολύ για την ταχεία εξάπλωση του εντόμου.

Εντοπίζεται σε μια σειρά από ομόσπονδα κρατίδια από τη Βάδη-Βυρτεμβέργη μέσω της Ρηνανίας-Παλατινάτου, της Βαυαρίας και της Έσσης βορειότερα και τώρα έχει εντοπιστεί και στην Κάτω Σαξονία και τη Σαξονία-Άνχαλτ. Οι αγρότες ζητούν τώρα στήριξη και μέτρα αντιμετώπισης του προβλήματος από το αρμόδιο υπουργείο.

Πηγές: dpa, DLF

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.