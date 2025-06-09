Χάος επικρατεί για τρίτη συνεχόμενη ημέρα στους δρόμους του Λος Άντζελες μεταξύ διαδηλωτών που διαμαρτύρονται κατά των μαζικών συλλήψεων παράτυπων μεταναστών από την κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και της αστυνομίας.

Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει την συγκλονιστική στιγμή όπου μια Αυστραλή δημοσιογράφος, η Λόρεν Τομάσι, ανταποκρίτρια των ΗΠΑ για το Nine News μεταδίδει ζωντανά τα όσα συμβαίνουν στους δρόμους του Λος Άντζελες όταν ξαφνικά δέχεται στο πόδι της μια σφαίρα από καουτσούκ.

Η Τομάσι τραυματίστηκε αλλά κατά τα άλλα είναι καλά στην υγεία της σύμφωνα με το δίκτυο.

Δείτε το βίντεο

