Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι θα υποβάλει σύντομα στις Ηνωμένες Πολιτείες τη δική του πρόταση για μια συμφωνία σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμά του, αφού επέκρινε μια αμερικανική πρόταση.

«Μόλις ολοκληρωθεί, θα προτείνουμε σύντομα το δικό μας σχέδιο στην άλλη πλευρά, μέσω του Ομάν. Είναι μια εύλογη, λογική και ισορροπημένη πρόταση και συνιστούμε στην αμερικανική πλευρά να αδράξει αυτή την ευκαιρία», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Εσμαέλ Μπακαεΐ κατά την εβδομαδιαία συνέντευξη Τύπου στην Τεχεράνη.

Επέκρινε την πρόταση των ΗΠΑ από την οποία «λείπουν στοιχεία», όπως είπε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ κάλεσε επίσης τη διεθνή κοινότητα να επιβάλει πυρηνικό αφοπλισμό στο Ισραήλ, μακρόχρονο εχθρό του Ιράν που σύμφωνα με την Τεχεράνη προσπαθεί να σταματήσει τις συνομιλίες.

Την περασμένη εβδομάδα το Ιράν είχε πει πως έλαβε «στοιχεία» μιας αμερικανικής πρότασης συμφωνίας, αλλά είχε πει πως αυτή περιελάμβανε «πολλές ασάφειες».

Το περιεχόμενο της αμερικανικής πρότασης δεν είναι γνωστό. Όμως, χθες Κυριακή, ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχαμάντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε πως αυτή δεν περιελάμβανε την άρση των οικονομικών κυρώσεων εναντίον του Ιράν.

«Το γεγονός ότι το αμερικανικό σχέδιο δεν αναφέρει καν την άρση των κυρώσεων δείχνει σαφώς πως η συμπεριφορά των Ηνωμένων Πολιτειών (...) είναι αντιφατική και στερείται ειλικρίνειας», δήλωσε ο Γκαλιμπάφ, σύμφωνα με βίντεο που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

«Καμία λογική με σώας τας φρένας δεν μπορεί να δεχθεί μια τέτοια μονομερή και εξαναγκαστική συμφωνία», συνέχισε, εκτιμώντας πως ο Αμερικανός πρόεδρος θα πρέπει να "αλλάξει προσέγγιση αν επιδιώκει πραγματικά μια συμφωνία".

Εχθροί εδώ και περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, το Ιράν και οι ΗΠΑ διεξήγαγαν από τον Απρίλιο πέντε γύρους διαπραγματεύσεων, με τη μεσολάβηση του Ομάν, στην προσπάθεια να καταλήξουν σε συμφωνία που θα εμποδίζει την Τεχεράνη να αποκτήσει ατομικό όπλο, με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων που πλήττουν σκληρά την οικονομία της.

Οι συνομιλίες προσκρούουν κυρίως στο θέμα του εμπλουτισμού ουρανίου: οι ΗΠΑ απαιτούν από το Ιράν να τον εγκαταλείψει πλήρως, όμως η Τεχεράνη αρνείται, υποστηρίζοντας ότι έχει δικαίωμα στον εμπλουτισμό βάσει της Συνθήκης Μη Εξάπλωσης των Πυρηνικών Όπλων (TNP) την οποία έχει υπογράψει.

Οι ΗΠΑ και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί τους καθώς και το Ισραήλ, που ειδικοί θεωρούν ότι είναι η μοναδική πυρηνική δύναμη στη Μέση Ανατολή, κατηγορούν την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν ότι επιδιώκει να αποκτήσει ατομικό όπλο, κατηγορία που πάντα απέρριπτε η Τεχεράνη.

Το Ιράν διεκδικεί άρση των κυρώσεων με αντάλλαγμα εγγυήσεις ότι το πυρηνικό πρόγραμμά του προορίζεται μόνο για ειρηνικούς σκοπούς.

Την περασμένη Τετάρτη, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, χαρακτήρισε την αμερικανική πρόταση "αντίθετη 100%" με την επιθυμία του Ιράν για ανεξαρτησία και αυτάρκεια.

Το Ιράν προειδοποίησε εξάλλου την Κυριακή ότι θα μειώσει τη συνεργασία του με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) εάν υιοθετηθεί ένα δυσμενές ψήφισμα στη συνεδρίαση του Συμβουλίου των Κυβερνητών του οργανισμού αυτού, η οποία αρχίζει σήμερα στη Βιέννη.

«Είναι βέβαιο ότι ο ΔΟΑΕ δεν θα πρέπει να περιμένει από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν να συνεχίσει την ευρεία και φιλική συνεργασία της», δήλωσε ο Μπεχρούζ Καμαλβάντι, εκπρόσωπος του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι Ευρωπαίοι και οι ΗΠΑ προτίθενται να καταθέσουν στο Συμβούλιο των Κυβερνητών του ΔΟΑΕ ψήφισμα εναντίον του Ιράν το οποίο θα περιλαμβάνει την απειλή παραπομπής του θέματος του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης ενώπιον των Ηνωμένων Εθνών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.