Τριντό: «Καμία διαπραγμάτευση για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία»

Ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό δήλωσε σήμερα ότι δεν θα μπορούσαν να γίνουν διπλωματικές διαπραγματεύσεις «για την Ουκρανία χωρίς να συμπεριληφθεί η Ουκρανία» μετά τις διμερείς συνομιλίες που είχαν για το ουκρανικό ανώτατοι Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.

«Αυτό αποτελεί θεμελιώδης αρχή για τον Καναδά και για τη συντριπτική πλειοψηφία των συμμάχων, μας ότι τίποτα που να σχετίζεται με την Ουκρανία δεν πρέπει να αποφασίζεται χωρίς να περιλαμβάνεται η Ουκρανία», τόνισε ο Καναδός πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι «ανυπομονεί» να συζητήσει με τους Ευρωπαίους το ζήτημα.

Χθες Τρίτη, Ρώσοι και Αμερικανοί αξιωματούχοι συμφώνησαν να ορίσουν διαπραγματευτές για συζητήσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, χωρίς τη συμμετοχή Ευρωπαίων, Καναδών ή Ουκρανών.

Ο Τριντό επέμεινε επίσης στην ευθύνη της Μόσχας για το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία, αντιδρώντας στην επίθεση χθες του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι που τον κατηγόρησε ότι «ξεκίνησε τον πόλεμο», αναφερόμενος στη ρωσική εισβολή της 24ης Φεβρουαρίου 2022 στην Ουκρανία. Ο Τραμπ «ζει σε μια φούσκα ρωσικής παραπληροφόρησης», απάντησε σήμερα ο Ζελένσκι.

«Είχαμε κανόνες που αφορούν τα σύνορα, τη μη εισβολή σε γείτονές μας, κανόνες τους οποίους η Ρωσία επέλεξε σκόπιμα να παραβιάσει πριν από ορισμένα χρόνια. Και αυτό θέτει σε κίνδυνο, όχι μόνο την ικανότητα των Ουκρανών να καθορίσουν το μέλλον τους, αλλά και όλων των δημοκρατιών μας», είπε ο Τριντό.

«Αυτό θέτει σε κίνδυνο όλες τις δημοκρατίες μας, όλους τους κανόνες που διασφαλίζουν την ασφάλεια και την ευημερία μας», πρόσθεσε.

Ο Καναδός πρωθυπουργός θα συμμετάσχει διαδικτυακά σε μια νέα σύνοδο κορυφής για την Ουκρανία και την ευρωπαϊκή ασφάλεια που θα γίνει σήμερα στο Παρίσι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.