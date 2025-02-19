Με τη συμμετοχή 20 συνολικά αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων πραγματοποιήθηκε σήμερα, μετά από πρωτοβουλία του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, η δεύτερη συνάντηση κορυφής για το Ουκρανικό, η οποία ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 19.00 το απόγευμα ώρα Ελλάδος.

Όπως έγινε γνωστό από τη γαλλική πλευρά, στο Παρίσι ήταν παρόντες εκτός από τον πρόεδρο Μακρόν, ο πρόεδρος της Ρουμανίας Ιλίε Μπολογιάν και ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου Λικ Φρίντεν, ενώ όλοι υπόλοιποι ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης, συμμετείχαν στη συνάντηση μέσω βιντεοσύνδεσης. Στη συνάντηση μετείχαν οι πρωθυπουργοί του Καναδά, της Νορβηγίας και της Ισλανδίας, ενώ όλοι υπόλοιποι είναι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων χωρών της ΕΕ.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα πραγματοποιήθηκε η άτυπη σύνοδος των Ευρωπαίων ηγετών στο Παρίσι με ζητούμενο το ενιαίο μέτωπο απέναντι στη στρατηγική Τραμπ και ενόψει της χθεσινής συνάντησης αμερικανικών και ρωσικών αντιπροσωπειών στη Σαουδική Αραβία με επίκεντρο ένα ειρηνευτικό πλάνο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Πηγή: Skai.gr, ΑΠΕ - ΜΠΕ

