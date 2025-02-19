Ουκρανία: Είναι δικτάτορας ο Ζελένσκι; Τι ισχύει για τις εκλογές

Συνεχίζεται το μπαράζ των επιθέσεων του Ντόναλντ Τραμπ στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι με το οποίο αμφισβητείται η δημοκρατική του νομιμοποίηση. Σε νέα ανάρτηση του στο Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ ισχυρίστηκε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος «αρνείται να έχει εκλογές», αποκαλώντας τον και πάλι «δικτάτορα».



Συγκεκριμένα, επανέλαβε έναν ισχυρισμό που έκανε χθες Τρίτη από τη Φλόριντα, όπου επέστησε την προσοχή στο γεγονός ότι η Ουκρανία δεν έχει διεξαγάγει προεδρικές εκλογές από το 2019, όταν ο Ζελένσκι -προηγουμένως δημοφιλής κωμικός αλλά χωρίς πολιτική βάση- ανέβηκε στην εξουσία.



Η πρώτη του πενταετής θητεία ήταν προγραμματισμένο να λήξει τον Μάιο του 2024. Ωστόσο, η Ουκρανία βρίσκεται υπό στρατιωτικό νόμο από τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022, πράγμα που σημαίνει ότι οι εκλογές ανεστάλησαν μέχρι νεωτέρας.



Τον Νοέμβριο, όλα τα κόμματα στο κοινοβούλιο της Ουκρανίας υποστήριξαν την αναβολή των εκλογών μέχρι το τέλος του πολέμου και ο Ζελένσκι δεσμεύτηκε να διεξαγάγει νέες εκλογές μόλις τελειώσει η σύγκρουση.



Η παρέμβαση του Τραμπ στο θέμα ήρθε λίγες ώρες αφότου το Κρεμλίνο αμφισβήτησε τη νομιμότητα του Ζελένσκι επειδή έληξε η θητεία του στην εξουσία, έναν ισχυρισμό που η Μόσχα έχει επανειλημμένα διατυπώσει τους τελευταίους μήνες.



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε δε ότι «αυτό δεν είναι ρωσικό (μόνο ρωσικός ισχυρισμός), είναι κάτι που προέρχεται από εμένα, από άλλες χώρες».



Οι επιθέσεις του Τραμπ στον Ζελένσκι έρχονται αφότου οι διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον – Κιέβου για τις ουκρανικές πολύτιμες γαίες κατέρρευσαν, με την αμερικανική κυβέρνηση να φέρεται να ζητάει «γη και ύδωρ» από την ουκρανική πλευρά, με μακροχρόνια δέσμευσή της, χωρίς να προσφέρει ανάλογες εγγυήσεις ασφαλείας.

Στο 57% η δημοτικότητα του Ζελένσκι

Εξάλλου, το ποσοστό εμπιστοσύνης στον Ουκρανό πρόεδρο βρίσκεται στο 57%, ύστερα από τρία χρόνια από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, και όχι στο 4%, όπως δήλωσε ο Αμερικανός ομόλογός, σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε σήμερα Τετάρτη στην Ουκρανία.



Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη τηλεφωνική δημοσκόπηση του Διεθνούς Ινστιτούτου Κοινωνιολογίας του Κιέβου (KIIS), πάνω από το 57% των Ουκρανών δήλωσαν ότι εμπιστεύονται τον αρχηγό του κράτους, ένα ποσοστό αυξημένο σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2024 (52%) και οριακά χαμηλότερο σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2024 (59%).



Σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης που πραγματοποιήθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου από το ινστιτούτο, σε δείγμα 1.000 ανθρώπων που κατοικούν σε εδάφη που ελέγχονται από το Κίεβο, το 37% του πληθυσμού δεν εμπιστεύεται τον Ζελένσκι, συγκριτικά με το 39% τον Δεκέμβριο του 2024 και το 37% τον Σεπτέμβριο του 2024.



«Ο πρόεδρος Ζελένσκι διατηρεί ένα αρκετά υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης στην κοινωνία και διατηρεί τη νομιμότητά του» κυρίως στο πλαίσιο πιθανών ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, σχολίασε το ινστιτούτο KIIS σε ανακοίνωση.



Για την πλειονότητα των Ουκρανών, οι εκλογές θα πρέπει να πραγματοποιηθούν μόλις ο πόλεμος τερματιστεί και η Ουκρανία θα έχει λάβει τουλάχιστον αξιόπιστες εγγυήσεις σε ό,τι αφορά την ασφάλεια προσθέτει το ινστιτούτο.



Ο Ζελένσκι εξελέγη πρόεδρος τον Απρίλιο του 2019 με την υπόσχεση να δώσει τέλος στη σύγκρουση στην ανατολική Ουκρανία με τους φιλορώσους αυτονομιστές, που τελούσαν υπό την καθοδήγηση της Μόσχας, και να εξαλείψει τη διαφθορά.



Το ποσοστό της δημοτικότητάς του μειώθηκε στη συνέχεια, πριν αυξηθεί σχεδόν έως το 90% ύστερα από τη ρωσική εισβολή το 2022. Στη συνέχεια άρχισε να φθίνει.

Η «ντρίμπλα» του Κιέβου για τις εκλογές

Ο Όλεχ Ντιτένκο, πρόεδρος της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής της Ουκρανίας (CEC), δήλωσε μεν ότι οι εκλογές στην Ουκρανία είναι «θεωρητικά πιθανές» φέτος, αλλά θα απαιτούσαν τον τερματισμό του πολέμου και την άρση του στρατιωτικού νόμου.



«Είναι θεωρητικά δυνατές οι εκλογές στην Ουκρανία στις 26 Οκτωβρίου; Θεωρητικά, ναι. Αλλά τι είναι απαραίτητο για αυτό; Αυτό θα απαιτούσε ειρήνη στην Ουκρανία, το τέλος του στρατιωτικού νόμου και επαρκή χρόνο για να τροποποιηθεί η νομοθεσία και να οργανωθεί σωστά η εκλογική διαδικασία» τόνισε ο Ντιντένκο στην ουκρανική υπηρεσία του Radio Liberty.



Πάντως, ο Ντιντένκο πιστεύει ότι ένα τέτοιο σενάριο είναι απίθανο υπό τις παρούσες συνθήκες. «Αν μιλάμε για το αν κάνουμε συγκεκριμένα βήματα για να προετοιμαστούμε για τις εκλογές στις 26 Οκτωβρίου φέτος… σίγουρα όχι. Προς το παρόν, δεν έχουμε ούτε πραγματικούς ούτε νομικούς λόγους να μιλήσουμε για εκλογές. Είμαστε ακόμα υπό στρατιωτικό νόμο. Κατά τη διάρκεια του στρατιωτικού νόμου, εκλογές δεν μπορούν να οργανωθούν ή να γίνουν» διευκρίνισε ο πρόεδρος της CEC.

Ο «διάδοχος» του Ζελένσκι στηρίζει τον Ουκρανό πρόεδρο

Σημειώνεται ότι ο πρώην Ανώτατος Διοικητής της Ουκρανίας και φερόμενος ως «διάδοχος» του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στήριξε τον Ουκρανό πρόεδρο. «Το καθήκον μας προς το παρόν είναι να επιβιώσουμε και να προστατέψουμε το κράτος» σημείωσε, στον απόηχο των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ που αμφισβήτησε τη δημοκρατική νομιμοποίηση του Ζελένσκι, ζητώντας εκλογές.



Πάντως, ο Βαλερί Ζαλούζνι (φωτογραφία), πρεσβευτής της Ουκρανίας στο Ηνωμένο Βασίλειο και πρώην Ανώτατος Διοικητής των Ενόπλων Δυνάμεων, δεν επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε ότι θα είναι υποψήφιος για την προεδρία. Υποστήριξε ότι αυτό το ζήτημα θα ήταν σχετικό μόνο εάν το ουκρανικό κράτος δεν απειλούνταν.



«Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, ας δημιουργήσουμε πρώτα τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μια τέτοια ερώτηση θα είναι απολύτως κατάλληλη...» τόνισε.



Πιστεύω ότι όταν έρθουν αυτές οι συνθήκες, εγώ ως εργαζόμενος άμεσα για το κράτος, θα είμαι έτοιμος να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα».



Είπε, «προς το παρόν, έχουμε ένα καθήκον: να επιβιώσουμε και να προστατέψουμε το κράτος μας και μετά από αυτό θα σκεφτούμε τα υπόλοιπα».



Ο Αντόν Χρουσέτσκι, εκπρόσωπος του Διεθνούς Ινστιτούτου Κοινωνιολογίας του Κιέβου (KIIS), είπε ότι ο Ζελένσκι θα μπορούσε να χάσει τις επόμενες προεδρικές εκλογές για τον ίδιο λόγο που κέρδισε το 2019 – τις προσδοκίες της κοινής γνώμης για θετική αλλαγή από μια «νέα δύναμη».

«Η Ουκρανία χρειάζεται σφαίρες, όχι ψηφοδέλτια»

Αλλά και ο πρόεδρος του ουκρανικού κοινοβουλίου Ρουσλάν Στεφαντσούκ απορρίπτει τις αναφορές του Ντόναλντ Τραμπ για προεδρικές εκλογές στην Ουκρανία.



«Η Ουκρανία χρειάζεται σφαίρες, όχι ψηφοδέλτια», αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο Facebook ο Στεφαντσούκ.



Γράφει: «Η επανεφεύρεση της δημοκρατίας υπό βομβαρδισμό δεν είναι δημοκρατία, είναι ένα θεατρικό έργο, του οποίου ο κύριος ωφελούμενος είναι στο Κρεμλίνο».



«Έχετε την πλήρη υποστήριξή μου, Πρόεδρε Βολοντίμιρ Ζελένσκι», δηλώνει ο πρόεδρος του ουκρανικού κοινοβουλίου, ο οποίος προέρχεται από το κόμμα του Ζελένσκι.



Ο ουκρανικός νόμος απαγορεύει τη διεξαγωγή εκλογών σε καιρό πολέμου.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε ότι είναι έτοιμος να μιλήσει για εκλογές στη χώρα, αλλά οι Ουκρανοί δεν το θέλουν αυτό λόγω της άρσης του στρατιωτικού νόμου που είναι απαραίτητη για εκλογική διαδικασία.

Ο Τραμπ προκάλεσε σάλο όταν κατηγόρησε τον Ζελένσκι ότι ξεκίνησε τον πόλεμο, αναφερόμενος στην εισβολή που εξαπέλυσε στις 24 Φεβρουαρίου 2022 η Ρωσία κατά της Ουκρανίας, και ότι είναι πολύ αντιδημοφιλής. Με αυτόν τον τρόπο απάντησε στις επικρίσεις του Ουκρανού ομολόγου του που κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι ξεκίνησε χθες στο Ριάντ με τη Ρωσία συνομιλίες για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία δηλώνοντας ότι διεκδικεί μία θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τη χώρα του και για τους Ευρωπαίους.

«"Σήμερα άκουσα 'ω, δεν προσκληθήκαμε.." Ε λοιπόν, ήσασταν εκεί εδώ και τρία χρόνια. Εσείς έπρεπε να βάλετε τέλος εδώ και τρία χρόνια. Δεν έπρεπε καν να το έχετε ξεκινήσει ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ αφήνοντας περιθώρια για όλες τις υποθέσεις σχετικά με τον βαθμό κατανόησης της πραγματικότητας εκ μέρους του.

