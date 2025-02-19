Καθώς οι ΗΠΑ βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα ξέσπασμα της γρίπης των πτηνών, το υπουργείο Γεωργίας (USDA) εργάζεται τώρα να επαναπροσλάβει υπαλλήλους που εργάζονταν για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της επιδημίας αυτής, υπαλλήλους που απολύθηκαν με βάση την πολιτική του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για σαρωτικές περικοπές στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση, μετέδωσε το NBC News.

Εκπρόσωπος του υπουργείου τόνισε στο αμερικανικό τηλεοπτικό ειδησεογραφικό δίκτυο ότι το υπουργείο απέλυσε «κατά λάθος» «αρκετούς» υπαλλήλους μέσα στο Σαββατοκύριακο, οι οποίοι εργάζονταν για την αντιμετώπιση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στο ξέσπασμα της γρίπης των πτηνών H5N1.

«Αν και πολλοί εργαζόμενοι που δούλευαν σε θέσεις οι οποίες στηρίζουν (τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση της γρίπης των πτηνών) ενημερώθηκαν μέσα στο Σαββατοκύριακο ότι απολύονται, εργαζόμαστε για να διορθώσουμε γρήγορα την κατάσταση και να ακυρώσουμε αυτές τις απολύσεις», είπε ο εκπρόσωπος.

«Οι θέσεις πρώτης γραμμής της Υπηρεσίας Ασφάλειας Τροφίμων και Επιθεώρησης του USDA θεωρούνται θέσεις δημόσιας ασφάλειας και συνεχίζουμε να προσλαμβάνουμε το εργατικό δυναμικό που είναι απαραίτητο για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και τον επαρκή εφοδιασμό τροφίμων για να εκπληρώσουμε τη νόμιμη αποστολή μας», τόνισε ο εκπρόσωπος.

Σύμφωνα με το NBC, ο αξιωματούχος είπε ότι πολλές θέσεις σε υπουργεία έχουν ήδη εξαιρεθεί από τις σαρωτικές περικοπές που κάνει η κυβέρνηση Τραμπ σε ολόκληρη την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Το υπουργείο Γεωργίας «συνεχίζει να δίνει προτεραιότητα στην αντιμετώπιση της υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών», πρόσθεσε.

Οι τιμές των αυγών έχουν φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ καθώς η χώρα αντιμετωπίζει έξαρση της γρίπης των πτηνών.

Η αμερικανική κυβέρνηση έχει αρχίσει να απολύει χιλιάδες ανθρώπους που εργάζονται σε διάφορες υπηρεσίες του κράτους, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ και ο σύμβουλός του Ίλον Μασκ επιταχύνουν τις απολύσεις στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση με σκοπό ιδίως τη μείωση των δαπανών, κάτι που ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος εννοεί να κάνει έμβλημα της δεύτερης θητείας του.

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, ο Μασκ, έχει τεθεί επικεφαλής του νεοσύστατου «υπουργείου» κυβερνητικής αποτελεσματικότητας (DOGE), το οποίο δεν είναι παρά μια συμβουλευτική επιτροπή. Ο ίδιος και η ομάδα του έχουν αναλάβει να περικόψουν δραστικά τις δημόσιες δαπάνες.

Ο Λευκός Οίκος μοιάζει να αδιαφορεί για τις επικρίσεις και τις προειδοποιήσεις για τις συνέπειες που θα έχουν οι απολύσεις και οι περικοπές αυτές έως τώρα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

