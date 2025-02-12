Ρωσία: Κάθειρξη 23 ετών για δολιοφθορές σε πυρηνικούς σταθμούς

Ρωσικό δικαστήριο καταδίκασε σε κάθειρξη 23 ετών δύο άνδρες που κατηγορούνταν ότι θέλησαν να κάνουν δολιοφθορά σε ηλεκτρικές υποδομές πυρηνικών εργοστασίων για λογαριασμό της Ουκρανίας, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές της Αγίας Πετρούπολης, στη βορειοδυτική Ρωσία.

Σύμφωνα με το δικαστήριο, ο Αλεξάντρ Μαϊστρούκ και ο 'Εντουαρντ Ουσατένκο, των οποίων η εθνικότητα δεν έχει διευκρινιστεί, επιχειρούσαν εντός μιας «ομάδας δολιοφθοράς» των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών και στόχευαν «περισσότερους από 30 πυλώνες ηλεκτρικών γραμμών υψηλής τάσης στα πυρηνικά εργοστάσια του Λένινγκραντ και του Καλίνιν».

«Οι κατηγορούμενοι ήθελαν να επιτύχουν τη διακοπή των πυρηνικών αντιδραστήρων και τη διατάραξη της λειτουργίας των πυρηνικών σταθμών ώστε να προκαλέσουν σοβαρές οικονομικές ζημιές», δήλωσε στο Telegram η Ντάρια Λεμπέντεβα, εκπρόσωπος των δικαστηρίων της δεύτερης σημαντικότερης πόλης της Ρωσίας.

Οι δύο άνδρες κατηγορούνταν ότι ανατίναξαν έναν πύργο ηλεκτρικής μετάδοσης του πυρηνικού εργοστασίου στο Λένινγκραντ, που βρίσκεται κοντά στην Αγία Πετρούπολη, και ότι τοποθέτησαν εκρηκτικούς μηχανισμούς κάτω από άλλους 11 πύργους μέσα σε αυτές τις εγκαταστάσεις και σε αυτές του Καλίνιν, που βρίσκεται κοντά στην περιφέρεια Τβερ, νοτιότερα.

Κρίθηκαν ένοχοι πολλών κατηγοριών, όπως "δολιοφθορά" και "κατοχή εκρηκτικών" και καταδικάστηκαν ο καθένας σε φυλάκιση 23 ετών, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Οι υποθέσεις για "δολιοφθορά", "κατασκοπεία", "προδοσία" και "τρομοκρατία" πληθαίνουν στη Ρωσία από τότε που άρχισε η εισβολή κατά της Ουκρανίας το 2022, με συχνά πολύ βαριές ποινές φυλάκισης.

Οι δίκες διεξάγονται τις περισσότερες φορές κεκλεισμένων των θυρών και ελάχιστα στοιχεία δημοσιοποιούνται.

Χιλιάδες άνθρωποι τιμωρήθηκαν επίσης, απειλήθηκαν ή φυλακίστηκαν λόγω της αντίθεσής τους στη σύγκρουση, συμπεριλαμβανομένων και απλών δηλώσεων ή μηνυμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.