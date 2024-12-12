Τρεις άνδρες περιγράφουν πως ναρκώθηκαν και βιάστηκαν από τον Diddy

Νέες «κατηγορίες- κόλαφος» σε βάρος του Sean Diddy Combs έρχονται στο φως της δημοσιότητας καθώς τρεις άντρες καταγγέλλουν πως ναρκώθηκαν και βιάστηκαν από τον άλλοτε ισχυρό άνδρα της Rap μουσικής σκηνής.

Οι ανώνυμοι καταγγέλλοντες ισχυρίζονται ότι ο κάποτε μεγιστάνας της μουσικής τους «πότισε» με βαριά ποτά πριν τους επιτεθεί ενώ ήταν αναίσθητοι.

Τα περιστατικά φέρεται να έλαβαν χώρα μεταξύ 2019 και 2022, σύμφωνα με τα έγγραφα που κατατέθηκαν στο Ανώτατο Δικαστήριο της πολιτείας της Νέας Υόρκης από τον δικηγόρο Thomas Giuffra.

Τα έγγραφα αυτά μάλιστα, φέρεται να έχει στην κατοχή του το NBC.

Ένας από τους άνδρες ισχυρίζεται ότι ο Combs τον απείλησε ώστε να να μιλήσει.

Ένας άλλος υποστήριξε δε ότι η επίθεσή σε βάρος του κινηματογραφήθηκε και του έδωσαν μετρητά μετά το συμβάν.

Ο τρίτος άνδρας δήλωσε ότι ο Combs και οι συνεργάτες του «από την Bad Boy Records» τον βίασαν εκ περιτροπής.

Ο Αμερικανός μεγιστάνας της ραπ, βρίσκεται στη φυλακή από τις 16 Σεπτεμβρίου, όταν συνελήφθη στη Νέα Υόρκη με τις κατηγορίες του εκβιασμού, της σεξουαλικής διακίνησης με τη βία και μεταφοράς με σκοπό την πορνεία.

H δίκη του για εμπορία ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση και άλλες κατηγορίες έχει οριστεί για τις 5 Μαΐου 2025, όπως αποφάσισε ο δικαστής Αρούν Σουμπραμανιάν σε προδικαστική ακρόαση.

