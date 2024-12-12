Μπλίνκεν: Προειδοποιεί να μην υπάρξουν "νέες συγκρούσεις" στη Συρία

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν προειδοποίησε σήμερα να μην ξεσπάσουν «νέες συγκρούσεις» στη Συρία, λίγες ημέρες μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ από τους ισλαμιστές αντάρτες.

Σε δηλώσεις που έκανε από την Άκαμπα της Ιορδανίας, όπου είχε συνομιλίες για την κατάσταση στη Συρία, ο Μπλίνκεν αναφέρθηκε στις στρατιωτικές ενέργειες της Τουρκίας και του Ισραήλ στο συριακό έδαφος τις τελευταίες ημέρες. «Σε ό,τι αφορά τους πολλούς παράγοντες που έχουν πραγματικά συμφέροντα στη Συρία, είναι επίσης πολύ σημαντικό, σε αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο, να φροντίσουμε να μην ξεσπάσουν νέες συγκρούσεις», είπε.

Σχολιάζοντας τους βομβαρδισμούς του ισραηλινού στρατού σε αποθήκες όπλων, ο Μπλίνκεν είπε ότι το Ισραήλ δεν θέλει ο εξοπλισμός του συριακού στρατού να πέσει «σε λάθος χέρια», όπως σε «εξτρεμιστές ή τρομοκράτες».

Ο Αμερικανός υπουργός, που θα συναντηθεί αύριο στην Τουρκία με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είπε επίσης ότι μολονότι το PKK είναι μια διαρκής απειλή για την Άγκυρα, ταυτόχρονα «θέλουμε να αποφύγουμε να πυροδοτήσουμε νέες συγκρούσεις». Πρόσθεσε ότι η πολιτοφυλακή των Κούρδων της Συρίας SDF (Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις), που στηρίζεται από τις ΗΠΑ, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη μάχη εναντίον του Ισλαμικού Κράτους.

Καμία πληροφορία για τον δημοσιογράφο Όστιν Τάις

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εργάζονται για να βγάλουν από τη Συρία τον Αμερικανό πολίτη που βρέθηκε σε μια φυλακή και απελευθερώθηκε από τις νέες αρχές της χώρας, δήλωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Τράβις Τίμερμαν κρατήθηκε επί επτά μήνες, αφού συνελήφθη μετά την είσοδό του στη χώρα. Μιλώντας στο CBS News, ο ίδιος είπε ότι τη Δευτέρα δύο άνδρες οπλισμένοι με AK-47 έσπασαν την πόρτα του κελιού του, τον ξύπνησαν και τον έβγαλαν έξω. «Νόμιζα ότι οι φρουροί θα ήταν ακόμη εκεί (…) Όταν βγήκαμε έξω, δεν υπήρχε καμία αντίσταση, δεν υπήρχαν πραγματικές μάχες», είπε. Σε άλλα τηλεοπτικά κανάλια είπε ότι δεν τον χτύπησαν ποτέ αλλά τον άφηναν να βγει από το κελί του μόνο τρεις φορές την ημέρα, για να χρησιμοποιεί την τουαλέτα.

Ο Τίμερμαν εξαφανίστηκε ενώ βρισκόταν στην Ουγγαρία, τον περασμένο Μάιο. Είπε ότι πήγε για «προσκύνημα» στη Δαμασκό, όπου περιπλανήθηκε για τρεις ημέρες στα βουνά μεταξύ Λιβάνου και Συρίας, χωρίς φαγητό και νερό, μέχρι που τον εντόπισε και τον συνέλαβε ένας συνοριοφύλακας.

Ο Μπλίνκεν είπε στους δημοσιογράφους ότι δεν έχει καμία νέα πληροφορία για τον Αμερικανό δημοσιογράφο Όστιν Τάις, ο οποίος απήχθη στη Συρία το 2012, αλλά οι ΗΠΑ εξακολουθούν να τον αναζητούν.

