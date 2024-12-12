Τραμπ για πιθανότητα πολέμου με το Ιράν: Τα πάντα μπορούν να συμβούν

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι «οτιδήποτε μπορεί να συμβεί» όταν ρωτήθηκε για τις πιθανότητες να πάει σε πόλεμο με το Ιράν κατά την επόμενη θητεία του σε συνέντευξή του στο Time.

«Τα πάντα μπορούν να συμβούν. Είναι μια πολύ ασταθής κατάσταση», είπε ο Τραμπ, προτού συνεχίσει να πει ότι πιστεύει ότι το πιο επικίνδυνο πράγμα που συμβαίνει τώρα είναι να εκτοξεύει η Ουκρανία πυραύλους στη Ρωσία, κάτι που είπε ότι θα ήταν μια μεγάλη κλιμάκωση.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει στο παρελθόν το Ιράν, του οποίου οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης προσπάθησαν να τον δολοφονήσουν, σύμφωνα με την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Το Ιράν αρνήθηκε τον ισχυρισμό.

Κατά την πρώτη του θητεία, το 2020, ο Τραμπ διέταξε αεροπορική επιδρομή των ΗΠΑ που σκότωσε τον ανώτατο στρατιωτικό διοικητή του Ιράν, Κασέμ Σουλεϊμανί.

Ο Τραμπ το 2018 αρνήθηκε, επίσης, την πυρηνική συμφωνία που είχε συνάψει ο προκάτοχός του Μπαράκ Ομπάμα το 2015 και επέβαλε εκ νέου τις οικονομικές κυρώσεις των ΗΠΑ στο Ιράν που είχαν χαλαρώσει. Η συμφωνία περιόρισε την ικανότητα του Ιράν να εμπλουτίσει ουράνιο, μια διαδικασία που μπορεί να δώσει σχάσιμο υλικό για πυρηνικά όπλα.

Πηγή: skai.gr

