Γερμανία: Ρεκόρ εξαγωγών όπλων στην Τουρκία

Οι γερμανοτουρκικές σχέσεις ήταν ανέκαθεν στενές σε πολλά πεδία. Όμως από το 2016 και μετά, μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα στην Τουρκία, την απολυταρχική στροφή Ερντογάν και τις τότε τουρκικές επιχειρήσεις κατά κουρδικών στόχων στη Συρία, οι αμυντικοί δεσμοί και οι γερμανικές εξαγωγές όπλων είχαν παγώσει.



Αυτό αλλάζει εκ νέου, εξαιτίας της σύνθετης γεωπολιτικής κατάστασης που διαμορφώνεται στην Μέση Ανατολή και την Ανατολική Ευρώπη, με πολυμέτωπους πολέμους και εξαιτίας του κρίσιμου ρόλου της Τουρκίας ως περιφερειακής δύναμης που φιλοδοξεί να δράσει ως διαμεσολαβήτρια.



Σύμφωνα με νέα στοιχεία του γερμανικού υπουργείου Οικονομίας, το 2024 οι εξαγωγές εξοπλιστικών συστημάτων από τη Γερμανία προς την Τουρκία σημειώνουν ρεκόρ από το 2006 και ανέρχονται σε 230 εκατομμύρια ευρώ, όπως προκύπτει από κοινοβουλευτική ερώτηση της βουλευτή της Συμμαχίας της Σάρα Βάγκενκνεχτ, Σεβίμ Νταγκντελέν (πρώην βουλευτή της Αριστεράς).

Γερμανική στροφή - Κρίσιμος ρόλος της Άγκυρας

Όπως παρατηρεί το γερμανικό πρακτορείο dpa, τα στοιχεία αποτυπώνουν μια σαφή στροφή της Γερμανίας απέναντι στην Άγκυρα στον αμυντικό τομέα. Μάλιστα σύμφωνα με τα λεγόμενα του Όλαφ Σολτς κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Κωνσταντινούπολη είναι «αυτονόητη η βοήθεια και οι αποστολές εξοπλισμών» γιατί η «Τουρκία είναι νατοϊκός εταίρος».



Σημειωτέον ότι την Τρίτη Σολτς και Ερντογάν είχαν και τηλεφωνική επικοινωνία για τις εξελίξεις στη Συρία, με αναλυτές στο Βερολίνο να εστιάζουν στην αναβαθμισμένη σημασία της γερμανοτουρκικής συμμαχίας τη δεδομένη στιγμή.



Ανοιχτό παραμένει το ζήτημα των Eurofighter που ζητά επίμονα η Τουρκία, με τη Γερμανία να φαίνεται ότι πλέον εξετάζει το ενδεχόμενο για πράσινο φως, δεδομένου ότι είναι χώρα-συμπαραγωγός τους. Για μεγάλο χρονικό διάστημα το Βερολίνο ήταν κατηγορηματικά αντίθετο σε κάτι τέτοιο, ωστόσο οι εξελίξεις των τελευταίων χρόνων στην ευρύτερη περιοχή φαίνεται ότι οδηγούν τη γερμανική κυβέρνηση σε επανεξέταση της στάσης της.

