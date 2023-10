Τρεις αλιείς από τις Φιλιππίνες νεκροί στη Νότια Σινική Θάλασσα - Το σκάφος τους χτυπήθηκε από «άγνωστο» ξένο εμπορικό πλοίο Κόσμος 05:44, 04.10.2023 linkedin

Το σκάφος τους χτυπήθηκε από ξένο εμπορικό πλοίο, που δεν έχει ταυτοποιηθεί, καθώς έπλεε στη Νότια Σινική Θάλασσα, ανακοίνωσε σήμερα η φιλιππινέζικη ακτοφυλακή - Ένδεκα άλλα μέλη του πληρώματος του αλιευτικού επέζησαν