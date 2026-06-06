Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Στον ανακριτή ο 41χρονος δράστης

Ενώπιον των δικαστικών αρχών οδηγήθηκε το πρωί του Σαββάτου ο καθ’ ομολογίαν δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα, για να δώσει εξηγήσεις για το άγριο έγκλημα.

Ο 41χρονος αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία, παραβάσεις του νόμου περί όπλων και κακουργηματικού χαρακτήρα παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, στην κατοχή του εντοπίστηκε σκληρός δίσκος με ηχητικές καταγραφές της συζύγου του διάρκειας άνω της μίας ώρας, γεγονός που, κατά τις αρχές, σκιαγραφεί ένα προφίλ εμμονικής και ελεγκτικής συμπεριφοράς.

Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι ο κατηγορούμενος φέρεται να παρακολουθούσε τη σύζυγό του, τοποθετώντας συσκευές GPS σε όχημα και κινητά τηλέφωνα, ενώ χρησιμοποιούσε και κάμερες σε χώρους όπου εκείνη κινούνταν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.