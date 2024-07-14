«Σπάει» τη σιωπή της η Μελάνια Τραμπ - «Ένα τέρας πήγε να ξεριζώσει την ψυχή του Ντόναλντ»

Μετά από χρόνια, η Μελάνια Τραμπ «έσπασε» τη σιωπή της μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του συζύγου της, Ντόναλντ Τραμπ, σε προεκλογική συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια το Σάββατο.

Η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ χαρακτήρισε τον δράστη ως «τέρας» και περιέγραψε τη στιγμή που παρακολυθούσε τη σφαίρα να χτυπάει στο αυτί του συζύγου της. «Ένα τέρας που αντιμετώπισε τον άνδρα μου ως μια απάνθρωπη πολιτική μηχανή επιχείρησε να ξεριζώσει την ψυχή του Ντόναλντ - το χαμόγελο, τη γνησιότητα, την αγάπη του για τη μουσική και την έμπνευση», σημείωσε η Μελάνια σε ανάρτηση στο Χ.

«Όταν είδα εκείνη τη βίαιη σφαίρα να χτυπά τον σύζυγό μου, διαπίστωσα ότι η δική μου ζωή και του Μπάρον βρίσκονταν μπροστά σε μια σοκαριστική αλλαγή. Νιώθω ευγνωμοσύνη στους άνδρες των Μυστικών Υπηρεσιών που ρίσκαραν τη ζωή τους για να τον προστατέψουν», επεσήμανε προσθέτοντας:

«Έφτασε το πλήρωμα της αλλαγής. Όλους εσάς που δακρύζετε προς υποστήριξή μας, σας ευχαριστώ. Επαινώ και για όλους εκείνους που βλέπετε πέρα από πολιτικούς διαχωρισμούς. Σας ευχαριστώ που θυμάστε πως κάθε πολιτικός είναι άνδρας ή γυναίκα με μια οικογένεια από πίσω».

