Η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) ανακοίνωσε σήμερα τον θάνατο ενός εργαζομένου της, ο οποίος "σκοτώθηκε ενώ βρισκόταν στη στέγη του σπιτιού του από ελεύθερο σκοπευτή" κατά τη διάρκεια ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Όχθης.

Ο Σοφιάν Τζάμπερ Άμπεντ Τζαουάντ σκοτώθηκε τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, στον προσφυγικό καταυλισμό αλ-Φάραα, γράφει η υπηρεσία του ΟΗΕ σε ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι "είναι η πρώτη φορά που ένας εργαζόμενος της UNRWA σκοτώνεται στη Δυτική Όχθη τα τελευταία δέκα και πλέον χρόνια". Το Ισραήλ έχει καταλάβει τη Δυτική Όχθη από το 1967.

Σύμφωνα με την UNRWA, ο Άμπεντ Τζαουάντ ήταν "εργάτης στον δρόμο", παντρεμένος και πατέρας πέντε παιδιών. Η ταφή του έγινε σήμερα, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου που παραβρέθηκε στην κηδεία.

Όταν ρωτήθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο ισραηλινός στρατός δεν αντέδρασε αμέσως στην ανακοίνωση της UNRWA.

Νωρίτερα, ο στρατός είχε εκδώσει ανακοίνωση στην οποία ανέφερε ότι οι δυνάμεις του "πραγματοποίησαν 48ωρη αντιτρομοκρατική επιχείρηση" στις περιοχές Τούμπας, Ταμούν και Φάραα, σκοτώνοντας "πέντε ένοπλους τρομοκράτες" σε αεροπορικό πλήγμα και έναν έκτο σε "ανταλλαγές πυρών" με "έναν τρομοκράτη που πετούσε εκρηκτικούς μηχανισμούς".

Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε στα τέλη Αυγούστου μεγάλη στρατιωτική επίθεση εναντίον παλαιστινιακών ενόπλων οργανώσεων που πολεμούν το Ισραήλ από το βόρειο τμήμα της Δυτικής Όχθης. Αρκετές δεκάδες Παλαιστίνιοι, μεταξύ των οποίων μέλη ένοπλων οργανώσεων, αλλά και πολίτες - έφηβοι ή/και ηλικιωμένοι - σκοτώθηκαν στην επιχείρηση αυτή, σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές.

Σύμφωνα με την UNRWA, περισσότεροι από 220 εργαζόμενοί της έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη του πολέμου, ο οποίος ξέσπασε μετά την πολύνεκρη επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

