Ο επικεφαλής της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών, Ιμπραήμ Καλίν, συναντήθηκε με αντιπροσωπεία της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς στην Άγκυρα και συζήτησε τις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, μετέδωσε την Παρασκευή το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT.

Ο Ιμπραήμ Καλίν, επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Τουρκίας, συνάντησε την αντιπροσωπεία από την ηγεσία του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, ανέφερε το TRT Haber επικαλούμενο τουρκικές πηγές ασφαλείας, χωρίς να αναφέρει ποια είναι τα μέλη της αντιπροσωπείας.

Η Τουρκία έχει καταγγείλει την επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα, η οποία ξεκίνησε αφού η Χαμάς επιτέθηκε στο Ισραήλ, σκοτώνοντας 1.200 ανθρώπους και αιχμαλωτίζοντας περίπου 250 ομήρους.

Η υπηρεσία πληροφοριών της Τουρκίας έχει έρθει σε επαφή με όλους τους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της Χαμάς, του Ισραήλ, του Κατάρ και των Ηνωμένων Πολιτειών και διεξάγει εντατική διπλωματία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, ανέφερε το TRT.

