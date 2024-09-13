Μήνυμα από Πάπα Φραγκίσκο για αμερικανικές εκλογές: Ψηφίστε «το μικρότερο κακό»

Ο πάπας Φραγκίσκος επέκρινε σήμερα τόσο τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για το σχέδιό του να απελάσει εκατομμύρια μετανάστες όσο και την αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις επειδή στηρίζει το δικαίωμα στην άμβλωση.

Όταν ρωτήθηκε για τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές, μέσα στο αεροπλάνο με το οποίο επιστρέφει από τη Σιγκαπούρη στη Ρώμη, ο πάπας είπε ότι το να μην καλωσορίζεις τους μετανάστες είναι «σοβαρή» αμαρτία ενώ παραλλήλισε την άμβλωση με «δολοφονία».

Ο ποντίφικας είπε ότι οι Καθολικοί στις ΗΠΑ θα πρέπει «να επιλέξουν το μικρότερο κακό» όταν ψηφίσουν τον Νοέμβριο, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Στη Σιγκαπούρη ολοκλήρωσε σήμερα ο πάπας Φραγκίσκος μια κοπιαστική 12ήμερη περιοδεία σε τέσσερις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας και της Ωκεανίας, το πιο μακρύ και μακρινό ταξίδι της παπικής θητείας του, στη διάρκεια του οποίου καθησύχασε για την κατάσταση της υγείας του.

Ο 88χρονος Ποντίφικας ξεκίνησε την περιοδεία του από την Ινδονησία και επισκέφτηκε την Παπούα-Νέα Γουινέα, το Ανατολικό Τίμορ και τη Σιγκαπούρη.

Ένα χρόνο έπειτα από μια βαριά χειρουργική επέμβαση στην κοιλιακή χώρα, ο φιλόδοξος περίπλους των 33.000 χιλιομέτρων σε δύο ηπείρους είχε δημιουργήσει αμφιβολίες για το αν ο Χόρχε Μπεργκόλιο θα μπορούσε να φέρει σε πέρας μια τέτοια οδύσσεια.

Όμως ούτε ο φρενήρης ρυθμός -16 ομιλίες σε ζώνες ώρας με διαφορά οκτώ ωρών - ούτε η τροπική ζέστη ούτε οι πολλαπλές επίσημες συναντήσεις φάνηκε να ενοχλούν τον αργεντινό πάπα.

Μολονότι ταξίδεψε με τον προσωπικό γιατρό του και δύο νοσηλευτές - το συνηθισμένο πρωτόκολλο, καμιά λεπτομέρεια δεν διέρρευσε για την υγεία του, καθώς το Βατικανό τηρεί τη μεγαλύτερη μυστικότητα στο ζήτημα αυτό.

Λυπάται για την απουσία «προόδου προς την ειρήνη» στη Μέση Ανατολή

Ο πάπας Φραγκίσκος εξέφρασε σήμερα τη λύπη του για την απουσία "προόδου προς την ειρήνη" στη Μέση Ανατολή, σχεδόν έναν χρόνο μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και του ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, ένα ρημαγμένο παλαιστινιακό έδαφος.

"Με συγχωρείτε που το λέω αυτό, αλλά δεν θεωρώ ότι υπάρχει πρόοδος για την (επίτευξη) ειρήνης", δήλωσε ο Αργεντινός Ιησουίτης κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μέσα στο αεροπλάνο με το οποίο επιστρέφει από τη Σιγκαπούρη στη Ρώμη.

Όταν ρωτήθηκε για το ισραηλινό πλήγμα στις 11 Σεπτεμβρίου εναντίον σχολείου που έχει μετατραπεί σε καταφύγιο για εκτοπισμένους Παλαιστίνιους και όπου 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν, σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Γάζας, ο πάπας απάντησε: "Δεν μπορώ να πω αν αυτή η πολεμική πράξη είναι πολύ αιμοχαρής ή όχι".

"Αλλά, σας παρακαλώ, όταν βλέπουμε τα πτώματα των σκοτωμένων παιδιών, όταν το βλέπουμε αυτό, γιατί υπέθεσαν ότι υπήρχαν κάποιοι μαχητές εκεί, και βλέπουμε τον βομβαρδισμό ενός σχολείου... Είναι άσχημο, είναι άσχημο", κατήγγειλε.

"Μερικές φορές, λένε ότι είναι ένας αμυντικός πόλεμος, αλλά μερικές φορές πιστεύω ότι είναι ένας πόλεμος υπερβολικά πολύς".

Η Αγία Έδρα "εργάζεται" υπέρ μιας διαμεσολάβησης, διαβεβαίωσε ο πάπας, διευκρινίζοντας ότι συνομιλεί "καθημερινά" τηλεφωνικά με την ενορία της Γάζας.

"Υπάρχουν 600 άνθρωποι εκεί, χριστιανοί και μουσουλμάνοι, αλλά ζουν σαν αδέρφια. Μου λένε άσχημα πράγματα, δύσκολα".

"Στο τέλος της ημέρας, αυτός που θα νικήσει στον πόλεμο θα υποστεί πάντα μια ήττα. Ο πόλεμος είναι πάντα μια ήττα, πάντα! Χωρίς καμιά εξαίρεση. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό", επανέλαβε ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

