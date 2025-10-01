Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και ως διαβεβαίωση προς το Κατάρ μετά το ισραηλινό πλήγμα στην Ντόχα, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε τη Δευτέρα ένα εκτελεστικό διάταγμα που αναβαθμίζει δραματικά τη δέσμευση των ΗΠΑ προς το Κατάρ με μια εγγύηση ασφαλείας τύπου «Άρθρου 5».

Πρόκειται για μια άνευ προηγουμένου συμφωνία ασφαλείας μεταξύ των ΗΠΑ και μιας αραβικής χώρας.

Το εκτελεστικό διάταγμα αναφέρει ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες θα θεωρούν οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση εναντίον της επικράτειας, της κυριαρχίας ή των κρίσιμων υποδομών του Κράτους του Κατάρ ως απειλή για την ειρήνη και την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών».

Παράλληλα, προχωρά ακόμη περισσότερο προβλέποντας ότι «σε περίπτωση τέτοιας επίθεσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα λάβουν όλα τα νόμιμα και ενδεδειγμένα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων διπλωματικών, οικονομικών και, εφόσον χρειαστεί, στρατιωτικών, για να υπερασπιστούν τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Κράτους του Κατάρ και να αποκαταστήσουν την ειρήνη και τη σταθερότητα».

Ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι θα «εξασφαλίσουν άμεση και συντονισμένη απάντηση σε οποιαδήποτε ξένη επίθεση κατά του Κράτους του Κατάρ», συνεχίζει το διάταγμα.

Οι ΗΠΑ διατηρούν στρατιωτική βάση στο Κατάρ, η οποία είχε δεχθεί επίθεση από το Ιράν νωρίτερα φέτος.

Το διάταγμα, μια σημαντική δέσμευση των ΗΠΑ για την ασφάλεια ενός αραβικού κράτους, έρχεται περίπου τρεις εβδομάδες μετά το ισραηλινό πλήγμα στην Ντόχα που στόχευε μέλη της ηγεσίας της Χαμάς και προκάλεσε την κριτική του Τραμπ αλλά και την οργή της Ντόχα.

Ο Τραμπ δεσμεύτηκε στη συνέχεια ότι μια τέτοια επίθεση δεν θα επαναληφθεί και αυτή την εβδομάδα έπεισε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να ζητήσει συγγνώμη από τον Καταριανό ομόλογό του για το πλήγμα.

Το εκτελεστικό διάταγμα, με ημερομηνία τη Δευτέρα, εκδόθηκε στο πλαίσιο της διαμόρφωσης του σχεδίου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, το οποίο η Ντόχα έχει χαιρετίσει και ο Νετανιάχου έχει δηλώσει ότι αποδέχεται.

Το Κατάρ έχει διαδραματίσει επίσης ρόλο μεσολαβητή για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στον πόλεμο της Γάζας. Το εκτελεστικό διάταγμα αναφέρει ότι «ο Υπουργός Εξωτερικών θα συνεχίσει να συνεργάζεται με το Κράτος του Κατάρ, όποτε και όπως κρίνεται σκόπιμο, για την επίλυση συγκρούσεων και τη διαμεσολάβηση, αναγνωρίζοντας την εκτεταμένη διπλωματική και διαμεσολαβητική εμπειρία του Κράτους του Κατάρ».



Πηγή: skai.gr

