Εμπλοκή στο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, καθώς το Κατάρ προειδοποιεί ότι η αποχώρηση του Ισραήλ από τον παλαιστινιακό θύλακα παραμένει ασαφής, ενώ η αμερικανική πρόταση χρήζει περαιτέρω διευκρινίσεων καθώς βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο.

Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραμάν μπιν Τζασίμ Αλ Θανί, δήλωσε στο Al Jazeera ότι η αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα, όπως περιγράφεται στο σχέδιο του Λευκού Οίκου για τον τερματισμό του πολέμου, απαιτεί «διευκρινίσεις και συζήτηση». Ωστόσο, πρόσθεσε ότι ο τερματισμός του πολέμου αποτελεί «σαφή όρο του σχεδίου».

Ανέφερε ακόμη ότι στο σχέδιο γίνεται λόγος για μια μεταπολεμική κυβέρνηση της Γάζας, κάτι που θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης με τους Αμερικανούς, αλλά «δεν έχει καμία σχέση με το Ισραήλ».

«Το σχέδιο βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο και χρειάζεται περαιτέρω ανάπτυξη. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε έναν δρόμο που θα διασφαλίζει τα δικαιώματα των Παλαιστινίων», πρόσθεσε.

Οι παρεμβάσεις Νετανιάχου που αλλάζουν το σχέδιο

Εν τω μεταξύ, το Axios αναφέρει ότι το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα που παρουσίασε τη Δευτέρα ο Αμερικανός πρόεδρος περιλάμβανε σημαντικές αλλαγές κατόπιν αιτήματος του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, προκαλώντας την οργή Αράβων αξιωματούχων που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις.

Όπως σημειώνει το δημοσίευμα, ο Τραμπ παρουσίασε την κατάσταση ως τελειωμένη υπόθεση: το Ισραήλ, οι ΗΠΑ και οι Άραβες εταίροι τους είχαν συμφωνήσει σε ένα τελικό σχέδιο, και η Χαμάς όφειλε να συναινέσει ή να αντιμετωπίσει τις συνέπειες. Στην πραγματικότητα, το παρασκήνιο ήταν πιο περίπλοκο και οι διαπραγματεύσεις ίσως μόλις να ξεκινούσαν.

Ενώ ο Τραμπ και ο Νετανιάχου συζητούσαν το σχέδιο δημοσίως στον Λευκό Οίκο, ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραμάν μπιν Τζασίμ Αλ Θανί, το παρουσίαζε ταυτόχρονα σε ηγέτες της Χαμάς στην Ντόχα.

Η συμφωνία που βρίσκεται τώρα ενώπιον της Χαμάς, εξαιτίας της παρέμβασης Νετανιάχου, είναι σημαντικά διαφορετική από εκείνη στην οποία είχαν καταλήξει προηγουμένως οι ΗΠΑ και μια ομάδα αραβικών και μουσουλμανικών χωρών.

Σημειώνεται ότι την Κυριακή, ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, συναντήθηκαν για έξι ώρες με τον Νετανιάχου και τον στενό συνεργάτη του Ρον Ντέρμερ.

Ο Νετανιάχου κατάφερε να διαπραγματευθεί αρκετές αλλαγές στο κείμενο, κυρίως όσον αφορά τους όρους και το χρονοδιάγραμμα της αποχώρησης του Ισραήλ από τη Γάζα.

Η νέα πρόταση συνδέει την αποχώρηση του Ισραήλ με την πρόοδο στον αφοπλισμό της Χαμάς και δίνει στο Ισραήλ δικαίωμα βέτο στη διαδικασία.

Ακόμη κι αν τηρηθούν όλες οι προϋποθέσεις και ολοκληρωθούν οι τρεις φάσεις αποχώρησης, ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν εντός μιας «περιμέτρου ασφαλείας» μέσα στη Γάζα «μέχρις ότου η Γάζα διασφαλιστεί επαρκώς από κάθε πιθανή αναζωπύρωση τρομοκρατικής απειλής». Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει επ’ αόριστον.

Αξιωματούχοι από τη Σαουδική Αραβία, την Αίγυπτο, την Ιορδανία και την Τουρκία εξοργίστηκαν με τις αλλαγές, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το αμερικανικό δίκτυο.

Οι Καταριανοί προσπάθησαν ακόμη να πείσουν την κυβέρνηση Τραμπ να μην δημοσιοποιήσει το αναλυτικό σχέδιο τη Δευτέρα λόγω αυτών των αντιρρήσεων. Ο Λευκός Οίκος ωστόσο το έδωσε στη δημοσιότητα και πίεσε τις αραβικές και μουσουλμανικές χώρες να το στηρίξουν.

Οκτώ χώρες εξέδωσαν κοινή δήλωση καλωσορίζοντας την ανακοίνωση του Τραμπ, χωρίς όμως να εκφράσουν πλήρη υποστήριξη. Οι Καταριανοί είπαν στους υπόλοιπους ότι, μετά από αυτή τη γενικά θετική δήλωση, θα ακολουθήσουν περαιτέρω συζητήσεις με τις ΗΠΑ για τις λεπτομέρειες.

Ο Γουίτκοφ δήλωσε τη Δευτέρα στο Fox News ότι το σχέδιο Τραμπ έχει ευρεία στήριξη στη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη. «Έχουμε μεγάλη αποδοχή. Υπάρχουν λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν; Ναι. Αλλά ξέρετε τον πρόεδρο Τραμπ… θα πιέσει τους πάντες», είπε.

Το σχέδιο του Τραμπ αποκλείει τη βίαιη εκδίωξη των Παλαιστινίων από τη Γάζα, καθώς και οποιαδήποτε μόνιμη ισραηλινή κατοχή του θύλακα. Απορρίπτει επίσης την ισραηλινή προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

Το πλάνο προβλέπει ενίσχυση της ανθρωπιστικής βοήθειας για τη Γάζα. Επιπλέον, περιλαμβάνει την υποστήριξη της κυβέρνησης Τραμπ για μια «αξιόπιστη οδό προς την παλαιστινιακή αυτοδιάθεση και την κρατική υπόσταση» και δεσμεύει τις ΗΠΑ να επαναλάβουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων.

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς χαιρέτισε τις «προσπάθειες του Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο» και εξέφρασε «εμπιστοσύνη στην ικανότητά του να βρει έναν δρόμο προς την ειρήνη».

Πρόκειται για αξιοσημείωτα θετική δήλωση, δεδομένου ότι η Παλαιστινιακή Αρχή είχε απορρίψει κατηγορηματικά το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας.

Το σχέδιο του Τραμπ λέει ότι «εντός 72 ωρών από τη δημόσια αποδοχή αυτής της συμφωνίας από το Ισραήλ, όλοι οι όμηροι, ζωντανοί και νεκροί, πρέπει να επιστραφούν.»

Δεν είναι σαφές αν η αποδοχή του σχεδίου από τον Νετανιάχου τη Δευτέρα το απόγευμα σηματοδότησε την έναρξη της προθεσμίας. Ακόμη και αν η Χαμάς ανταποκριθεί θετικά, η επίτευξη τελικής συμφωνίας πιθανότατα θα απαιτήσει πολύ περισσότερο χρόνο από τρεις ημέρες.

Το σχέδιο προβλέπει εναλλακτική λύση αν η Χαμάς πει όχι: οι ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της αυξημένης παροχής βοήθειας, θα προχωρήσουν σε περιοχές που το Ισραήλ θα παραδώσει σε μια προσωρινή δύναμη ασφαλείας. Ο Τραμπ τόνισε ότι, αν η Χαμάς απορρίψει τη συμφωνία, το Ισραήλ θα έχει την πλήρη στήριξη των ΗΠΑ.

«Εάν η Χαμάς απορρίψει τη συμφωνία, Μπίμπι, θα έχεις την πλήρη υποστήριξή μας για να κάνεις ό,τι πρέπει να κάνεις», είπε ο Τραμπ.



