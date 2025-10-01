Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας απηύθυνε σήμερα μια τελευταία προειδοποίηση στους κατοίκους της πόλης της Γάζας να φύγουν προς τον νότο, διαφορετικά θα «θεωρηθούν τρομοκράτες».

Νωρίτερα, ο στρατός του Ισραήλ έκοψε εντελώς την πρόσβαση από τον νότο προς τον βορά του θύλακα, κλείνοντας την οδό αλ Ρασίντ, την τελευταία οδό που οδηγεί από το νότιο προς το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.



«Είναι η τελευταία ευκαιρία για τους κατοίκους της Γάζας που επιθυμούν να μετακινηθούν προς τον νότο και να αφήσουν τους τρομοκράτες της Χαμάς απομονωμένους στην πόλη της Γάζας», δήλωσε ο Ισραέλ Κατς σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από τα ισραηλινά ΜΜΕ καθώς ο ισραηλινός στρατός εντείνει τις επιχειρήσεις του εκεί.

«Όσοι παραμείνουν στη Γάζα θα θεωρηθούν τρομοκράτες και οπαδοί της τρομοκρατίας», πρόσθεσε.

Υπολογίζεται ότι περίπου 900.000 άνθρωποι έχουν παραμείνει στην Πόλη της Γάζας, παρά τις συνεχείς εντολές εκκένωσης εν όψει τις τελικής φάσης κατάληψης.

Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατς, δήλωσε ότι ο στρατός είναι «κοντά στην πλήρη περικύκλωση της Πόλης της Γάζας» με τα στρατεύματα να καταλαμβάνουν πλέον το δυτικό τμήμα του Διαδρόμου Νετζαρίμ μέχρι την ακτή, διαιρώντας ουσιαστικά τη Γάζα σε βόρειο και νότιο τμήμα.

Σύμφωνα με τον Κατς, αυτή η κίνηση θα ενισχύσει την πολιορκία της Πόλης της Γάζας, αναγκάζοντας όποιον κατευθύνεται νότια να περάσει από ισραηλινά σημεία ελέγχου.

Η επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα, προκάλεσε από ισραηλινής πλευράς τον θάνατο 1.219 ανθρώπων, οι περισσότεροι άμαχοι, σύμφωνα με απολογισμό που συνέθεσε το Γαλλικό Πρακτορείο με βάση επίσημα στοιχεία.

Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν στη διάρκεια της επίθεσης, 47 εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα, μεταξύ των οποίων οι 25 είναι νεκροί σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Η επίθεση που εξαπέλυσε σε αντίποινα το Ισραήλ προκάλεσε τον θάνατο 66.097 ανθρώπων στη Γάζα, οι περισσότεροι άμαχοι, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Χαμάς που θεωρούνται αξιόπιστα από το Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

