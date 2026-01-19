Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ποιος είσαι τελικά;
Ο Χρήστος Χωμενίδης στο "Ποιος είσαι τελικά" με τον Νίκο Μωραΐτη

Χωμενίδης

Ο Χρήστος Χωμενίδης μιλά στον Νίκο Μωραΐτη για την Κυψέλη, τις επιρροές του και καταλήγει στο σήμερα, δείχνοντάς μας "ποιος είναι τελικά".

Podcasts

ακούστε τα υπόλοιπα επεισόδια
Κάνε Εγγραφή

Ο Χρήστος Χωμενίδης ξετυλίγει μια βαθιά προσωπική αφήγηση που ενώνει την οικογενειακή μνήμη, την πολιτική Ιστορία και τη διαμόρφωση ενός συγγραφέα.

Γεννημένος το 1966 στην Κυψέλη, τρίτης γενιάς Κυψελιώτης, μεγαλώνει σε ένα σπίτι όπου, παρά τις οικονομικές δυσκολίες που έφερε η Χούντα, κυριαρχούν η αγάπη, η ελευθερία και τα βιβλία. Η σύλληψη και η εξορία του παππού του, εμβληματικού στελέχους της Αριστεράς, η απόλυση της μητέρας του επειδή αρνήθηκε να αποκηρύξει τους γονείς της και η οικονομική κατάρρευση της οικογένειας, δεν εκλαμβάνονται ως τραύμα αλλά ως ένα περιβάλλον όπου  απλώς «μίκραινε το σπίτι».

Κομβικό ρόλο στη διαμόρφωσή του παίζουν οι μορφές του παππού -ο Βασίλης Νεφελούδης, σύμβολο αισιοδοξίας, αντοχής και αυτοπεποίθησης-, και η αστή γιαγιά Λώρα, που τον μύησε στον Καβάφη σαν παιχνίδι. Η αγάπη για τη λογοτεχνία γεννιέται νωρίς, με τον Ιούλιο Βερν να γίνεται το κίνητρο για να μάθει να διαβάζει, ενώ ακολουθούν Καραγάτσης, Μπαλζάκ, Μαρκ Τουέιν, Ντοστογιέφσκι και Ταχτσής.

Παράλληλα, η μουσική –από Τσιτσάνη και Σαββόπουλο έως την κλασική– λειτουργεί ως δεύτερη γλώσσα.

Ο Χωμενίδης μιλά με τρυφερότητα για την κόρη του, υιοθετώντας το πρότυπο του «γονιού-ξεναγού» και όχι του καθοδηγητή, και επιμένει στην αξία της ελευθερίας, της γενναιοδωρίας και της ακρίβειας στη γλώσσα.

Μέσα από μνήμες, χιούμορ και αυτογνωσία, σκιαγραφεί τον εαυτό του ως άθροισμα ανθρώπων, λέξεων και ιστοριών που συνεχίζουν να τον καθορίζουν.

 
Δείτε περισσότερα Podcasts