Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη υποχώρησε 1,9% τον Δεκέμβριο του 2025, σε σχέση με 2,1% τον Νοέμβριο. Ένα χρόνο νωρίτερα, ο πληθωρισμός ήταν 2,4%, σύμφωνα με τη Eurostat.

Ο πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 2,3% τον Δεκέμβριο του 2025, σε σχέση με 2,4% τον Νοέμβριο. Ένα χρόνο νωρίτερα, ο πληθωρισμός ήταν 2,7%.

Οι χαμηλότεροι ρυθμοί καταγράφηκαν στην Κύπρο (0,1%), τη Γαλλία (0,7%) και την Ιταλία (1,2%). Οι υψηλότεροι ετήσιοι ρυθμοί καταγράφηκαν στη Ρουμανία (8,6%), τη Σλοβακία (4,1%) και την Εσθονία (4,0%). Σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2025, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε δεκαοκτώ κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερός σε τρία και αυξήθηκε σε έξι.

Τον Δεκέμβριο του 2025, η μεγαλύτερη συμβολή στον ετήσιο πληθωρισμό της ευρωζώνης προήλθε από τις υπηρεσίες (+1,54 ποσοστιαίες μονάδες), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (+0,49 π.μ.), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα (+0,09 π.μ.) και την ενέργεια (-0,18 π.μ.).

Πηγή: skai.gr

