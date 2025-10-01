Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Axios: Κατάρ, Αίγυπτος και Τουρκία προτρέπουν τη Χαμάς να δεχτεί το σχέδιο των ΗΠΑ για τη Γάζα

Ανώτερο στέλεχος της Χαμάς δήλωσε ότι το σχέδιο εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Ισραήλ, ενώ απορρίπτει τον αφοπλισμό και την ανάπτυξη διεθνούς δύναμης στη Γάζα

Χαμάς

Το Κατάρ, η Αίγυπτος και η Τουρκία προέτρεψαν τη Χαμάς να δώσει θετική απάντηση στη συμφωνία που προτείνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, μετέδωσε σήμερα ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος δύο πηγές με γνώση των συνομιλιών.

Εν τω μεταξύ, όπως αναφέρει το BBC επικαλούμενο ανώτερο στέλεχος της Χαμάς, η οργάνωση είναι πιθανό να απορρίψει το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι «εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Ισραήλ» και «αγνοεί εκείνα του παλαιστινιακού λαού».

Το στέλεχος ανέφερε ότι η Χαμάς δύσκολα θα δεχθεί τον αφοπλισμό και την παράδοση των όπλων της, όρος που αποτελεί βασική προϋπόθεση του σχεδίου Τραμπ.

Η Χαμάς φέρεται επίσης να αντιτίθεται στην ανάπτυξη Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF) στη Γάζα, την οποία θεωρεί ως μια νέα μορφή κατοχής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κατάρ Αίγυπτος Τουρκία Γάζα Χαμάς
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark