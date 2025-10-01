Το Κατάρ, η Αίγυπτος και η Τουρκία προέτρεψαν τη Χαμάς να δώσει θετική απάντηση στη συμφωνία που προτείνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, μετέδωσε σήμερα ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος δύο πηγές με γνώση των συνομιλιών.

Εν τω μεταξύ, όπως αναφέρει το BBC επικαλούμενο ανώτερο στέλεχος της Χαμάς, η οργάνωση είναι πιθανό να απορρίψει το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι «εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Ισραήλ» και «αγνοεί εκείνα του παλαιστινιακού λαού».

Το στέλεχος ανέφερε ότι η Χαμάς δύσκολα θα δεχθεί τον αφοπλισμό και την παράδοση των όπλων της, όρος που αποτελεί βασική προϋπόθεση του σχεδίου Τραμπ.

Η Χαμάς φέρεται επίσης να αντιτίθεται στην ανάπτυξη Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF) στη Γάζα, την οποία θεωρεί ως μια νέα μορφή κατοχής.

Πηγή: skai.gr

