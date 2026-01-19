Πρόωρες βουλευτικές εκλογές στις 8 Φεβρουαρίου στην Ιαπωνία

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαϊτισι ανακοίνωσε σήμερα ότι την Παρασκευή θα κηρύξει τη διάλυση της κάτω βουλή του Κοινοβουλίου, πριν προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές για τις 8 Φεβρουαρίου, σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει ισχυρότερη εντολή για να εφαρμόσει το φιλόδοξο πολιτικό της πρόγραμμα.

«Στοιχηματίζω το δικό μου πολιτικό μέλλον ως πρωθυπουργού σε αυτές τις εκλογές. Θέλω οι πολίτες να κρίνουν άμεσα εάν μου εμπιστεύονται τη διαχειρίση αυτής της χώρας», δήλωσε η συντηρητική ηγέτις σε συνέντευξη Τύπου.

Οι πρόωρες εκλογές θα κρίνουν την τύχη 465 εδρών στην κάτω βουλή του κοινοβουλίου και θα σηματοδοτήσουν την πρώτη εκλογική δοκιμασία για την Τακαΐτσι από τότε που έγινε η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας τον Οκτώβριο.

Η προκήρυξη πρόωρων εκλογών θα της επιτρέψει να κεφαλαιοποιήσει την ισχυρή λαϊκή στήριξη για να ενισχύσει τον έλεγχό της στο κυβερνών Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα και να ενδυναμώσει την εύθραυστη πλειοψηφία του συνασπισμού της.

Οι εκλογές θα αποτελέσουν τεστ για τη διάθεση των ψηφοφόρων για υψηλότερες δαπάνες σε μια περίοδο κατά την οποία το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης είναι η βασική ανησυχία των πολιτών. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του εθνικού ραδιοτηλεοπτικού δικτύου NHK την περασμένη εβδομάδα, το 45% των ερωτηθέντων επικαλέστηκαν τις τιμές ως τη βασική τους ανησυχία, ενώ ακολουθούν η διπλωματία και η εθνική ασφάλεια με ποσοστό 16%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

