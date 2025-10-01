Ερντογάν: Η Τουρκία δεν θα επιτρέψει τη διαίρεση της Συρίας

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε την Τετάρτη ότι η Τουρκία δεν θα επιτρέψει να διαιρεθεί η Συρία ή να πληγεί η εδαφική της ακεραιότητα, εάν αποτύχει η διπλωματία για την εφαρμογή μιας συμφωνίας μεταξύ των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), υπό την ηγεσία των Κούρδων, και της κυβέρνησης της Συρίας.

«Έχουμε χρησιμοποιήσει όλα τα κανάλια διπλωματίας τόσο για να διατηρήσουμε την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας όσο και για να αποτρέψουμε τη δημιουργία μιας τρομοκρατικής δομής πέρα ​​από τα σύνορά μας. Συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε αυτά τα κανάλια με υπομονή, ειλικρίνεια και κοινή λογική», ανέφερε ο Ερντογάν σε εκδήλωση για τον εορτασμό της επαναλειτουργίας του κοινοβουλίου σύμφωνα με το Reuters.

«Εάν οι διπλωματικές πρωτοβουλίες μείνουν αναπάντητες, η πολιτική και η θέση της Τουρκίας είναι σαφείς. Η Τουρκία δεν θα επιτρέψει να συμβεί deja vu στη Συρία», πρόσθεσε.

Η Άγκυρα θεωρεί τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) τρομοκρατική οργάνωση και έχει προειδοποιήσει για στρατιωτική δράση εάν δεν ενσωματωθούν στον κρατικό μηχανισμό της Συρίας σύμφωνα με τη συμφωνία της με τη Δαμασκό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.