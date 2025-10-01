Μόνοι και αβοήθητοι είναι «εκεί έξω» οι αστροναύτες της NASA, οι οποίοι ανά πάσα στιγμή κινδυνεύουν να χάσουν τη ζωή τους αν κάτι πάει στραβά, σύμφωνα με έκθεση 21 σελίδων που δημοσιεύθηκε από την Επιτροπή Εμπορίου, Επιστήμης και Μεταφορών της Γερουσίας των ΗΠΑ

Οι υπάλληλοι - πληροφοριοδότες της NASA προειδοποίησαν με τραγικό τόνο ότι «ένας αστροναύτης πιθανότατα θα πεθάνει σε ένα τραγικό ατύχημα» λόγω των «συγκλονιστικών αλλαγών στον διαστημικό οργανισμό», εξαιτίας περικοπών στον προϋπολογισμό που πρότεινε η κυβέρνηση Τραμπ.

Στην έκθεση, μάλιστα, οι υπάλληλοι της NASA ισχυρίζονται ότι η Υπηρεσία πολλές φορές κρατά μυστικά τα σχέδιά της (δεν υπάρχουν γραπτά αρχεία) και έχει εμπνεύσει μία κουλτούρα φόβου που εμποδίζει τους εργαζόμενους να αναφέρουν προβλήματα ασφάλειας.

NASA whistleblowers claim astronauts could die in horrific space tragedy: 'No one is coming to save us' https://t.co/Lo3QLYtRdE — Daily Mail US (@Daily_MailUS) September 30, 2025

Άτομο που μίλησε στην επιτροπή, προειδοποίησε ότι όλα αυτά θα μπορούσαν να οδηγήσουν σύντομα σε θάνατο τους αστροναύτες, λόγω της αγνόησης των ζητημάτων ασφαλείας στις επερχόμενες διαστημικές πτήσεις.

Η Επιτροπή επιρρίπτει την ευθύνη για την πιθανή τραγωδία στο Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού (OMB) του Λευκού Οίκου, με επικεφαλής τον Διευθυντή Russell Vought, το οποίο κατηγορεί ότι επέβαλε παράνομα μη εγκεκριμένες περικοπές στον προϋπολογισμό της NASA φέτος.

Οι περικοπές αφορούν 33% στα επιστημονικά έργα, 47% στα έργα της NASA και 32% στην απόλυση εργατικού δυναμικού του οργανισμού.

«Κανείς δεν θα έρθει να μας σώσει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πληροφοριοδότης της Αμερικανικής υπηρεσίας Διαστήματος.

Οι υπάλληλοι της NASA δήλωσαν επίσης στην Επιτροπή ότι οι ανώτεροί τους στη NASA τους διέταξαν να ακολουθούν μόνο τον μη εγκεκριμένο προϋπολογισμό του 2026 (PBR) και ότι «αν κάτι δεν περιλαμβάνεται στον PBR, δεν μετράει».

Αυτό τους ώθησε να καταγγείλουν το περιστατικό, επειδή θεώρησαν τις αλλαγές ως παραβίαση των κανόνων της NASA και ως κίνδυνο για την αποστολή της.

Οι πληροφοριοδότες πρόσθεσαν ότι μίλησαν για να προστατεύσουν το μέλλον της Υπηρεσίας, εκφράζοντας τη θλίψη για την απώλεια νέων ταλέντων και φοβούμενοι ότι «χωρίς δράση, η ασφάλεια και η καινοτομία της NASA θα μπορούσαν να καταρρεύσουν»

«Βλέπω ζητήματα ασφάλειας γύρω μας συνέχεια», ισχυρίστηκε ένας μάρτυρας στην έκθεση. «Ανησυχούμε πολύ ότι σε λίγα χρόνια θα δούμε κάποιον αστροναύτη να πεθαίνει» είπε χαρακτηριστικά ένας άλλος.

Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Πριν από μία εβδομάδα, η NASA παρουσίασε τους 10 νέους αστροναύτες - 6 γυναίκες και 4 άνδρες - που επελέγησαν από 8.000 αιτήσεις, του οποίους χαρακτήρισε ως «οι καλύτεροι και πιο λαμπροί της Αμερικής» (κεντρική φωτογραφία).

Οι νέοι αστροναύτες θα εκπαιδευτούν για δύο χρόνια και θα ενταχθούν στους 48 ήδη ενεργούς αστροναύτες και θα γίνουν υποψήφιοι για μελλοντικές πτήσεις.

Η NASA βρίσκεται πλέον σε φάση σταδιακής απόσυρσης από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) μέχρι τις αρχές του 2030.

Επίσης, επιταχύνει τα σχέδιά της για επιστροφή στη Σελήνη και για την πρώτη επανδρωμένη αποστολή στον Άρη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.