Τραμπ: «Βρήκα αγοραστή για το TikTok»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Κυριακή, σε συνέντευξη που μεταδόθηκε στο Fox News, ότι έχει βρει έναν αγοραστή για την πλατφόρμα TikTok, μια ομάδα «πολύ πλούσιων ανθρώπων».

«Έχουμε έναν αγοραστή για το TikTok», είπε ο Τραμπ, μιλώντας στην εκπομπή Sunday Morning Futures του συντηρητικού τηλεοπτικού δικτύου. Πρόσφατα, ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε νέα παράταση για την πώληση της πλατφόρμας, μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου.

Ο Τραμπ δεν έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις, λέγοντας μόνο ότι θα αποκαλύψει περισσότερα «σε δύο εβδομάδες».

Εξάλλου, αναφερόμενος στις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τον Καναδά, είπε ότι σταμάτησαν μέχρι η Οτάβα να καταργήσει ορισμένους φόρους που επιβάλλει σε αμερικανικά προϊόντα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

