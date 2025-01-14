Τραμπ: Βίντεο τρολ για το τι έλεγε με τον Ομπάμα στην κηδεία του Τζίμι Κάρτερ

Το «πηγαδάκι» και τα γελάκια του Ντόναλντ Τραμπ και του Μπαράκ Ομπάμα την περασμένη Πέμπτη, στην κηδεία του Τζίμι Κάρτερ έγιναν viral και όλοι αναρωτήθηκαν τι μπορεί να συζητούσαν τόσο φιλικά οι δύο τους, σφοδροί πολιτικοί αντίπαλοι.

Στο διαδίκτυο κυκλοφόρησαν διάφορες ερμηνείες από ανθρώπους που διαβάζουν τα χείλη, με βασικότερη εκείνη που υποστηρίζει ότι ο Τραμπ προσπαθούσε να πείσει τον αμήχανο και ευγενικό Ομπάμα να συζητήσουν για δουλειές.

Ωστόσο, ο εκλεγμένος Πρόεδρος των ΗΠΑ ανέβασε χθες στο Χ την δική του εκδοχή, δημοσιεύοντας ένα βίντεο-παρωδία, όπου τρολάρει την Κάμαλα Χάρις και την Χίλαρι Κλίντον.

«Συγχαρητήρια, πως είσαι» λέει στην αρχή ο ψεύτικος Ομπαμα . «Πολύ καλύτερα τώρα» απαντά ο ψεύτικος Τραμπ.

Στο βίντεο η Κάμαλα Χάρις να μπαίνει στην κηδεία του Τζίμι Κάρτερ με τον σύζυγό της και κάθεται μπροστά από τον Ομπάμα και τον Τραμπ, ενώ οι δυο τους την κοροϊδεύουν με ψεύτικες φωνές.

«Ήξερα ότι θα κερδίσεις», λέει o «ντουμπλαρισμένος» Ομπάμα στον Τραμπ. «Αλήθεια; Έλα τώρα, οποιοσδήποτε θα μπορούσε να την κερδίσει» απαντά ο ψεύτικος Τραμπ.

Ο «Ομπάμα» προσθέτει στη συνέχεια πως ο Μπάιντεν δεν ήθελε να φύγει και ότι έκανε ό,τι μπορούσε για να βοηθήσει τη Χάρις, αλλά εκείνη ήταν «φρικτή».

Στο βίντεο, ο ψεύτικος Τραμπ αστειεύεται και με την Χίλαρι Κλίντον, η οποία παρευρέθηκε επίσης στην κηδεία του Κάρτερ μαζί με τον σύζυγό της, τον πρώην Πρόεδρο Μπιλ Κλίντον.

Στα μονταρισμένα πλάνα η Χίλαρι Κλίντον, η οποία είχε διεκδικήσει την προεδρία αλλά έχασε από τον Τραμπ το 2016 – εμφανίζεται σκυθρωπή και ο «Τραμπ» ακούγεται να λέει:

«Ξέρεις τι συνειδητοποίησα; Η Χίλαρι με μισεί ακόμα πάρα πολύ»,ενώ ο Ομπάμα χαμογελάει.

«Δεν θα με συγχωρέσει ποτέ» συνεχίζει ο ψεύτικος Τραμπ.

Η αληθινή απάντηση του Ντόναλντ Τραμπ

Λίγες ώρες μετά την κηδεία και το ιστορικό ενσταντανέ, ο Αμερικανός εκλεγμένος πρόεδρος σχολίασε τα βίντεο και τις φωτογραφίες λέγοντας:«Δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσο φιλική έδειχνε η συζήτηση. Σκεφτόμουν ότι μοιάζουμε με ανθρώπους που συμπαθούν ο ένας τον άλλον. Και πιθανόν αυτό να ισχύει. Έχουμε λιγάκι διαφορετικές φιλοσοφίες, αλλά μάλλον συμπαθούμε ο ένας τον άλλον. Δεν ξέρω. Τα πηγαίναμε καλά. Αλλά έτσι κι αλλιώς εγώ τα πηγαινα καλά σχεδόν με όλους».

Ωστόσο, ο Ρεπουμπλικανός εκλεγμένος πρόεδρος αρνήθηκε να αποκαλύψει το περιεχόμενο της συζήτησής του με τον Ομπάμα.

