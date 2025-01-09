Ούτε γάμος δίχως κλάματα, ούτε κηδεία δίχως γέλια... Ντόναλντ Τραμπ και Μπαράκ Ομπάμα μπορεί να μην γνωρίζουν το λαϊκό γνωμικό, αλλά σίγουρα το εφάρμοσαν στην κηδεία του πρώην προέδρου Τζίμι Κάρτερ.

Σε μία ιστορική -σε επίπεδο καταγραφής πολιτικού παρασκηνίου - στιγμή, αν αναλογιστούμε την «έχθρα» μεταξύ των δύο ανδρών και την εκατέρωθεν αντιπαλότητα που έχουν εκφράσει με βαρύτατους χαρακτηρισμούς, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπαράκ Ομπάμα κάθισαν δίπλα - δίπλα και όχι μόνο αυτό, αλλά ο φακός της κάμερας τους έπιασε να μιλάνε με θέρμη μεταξύ τους και μάλιστα να... λύνονται -όπως λέμε στην Ελλάδα- στα γέλια.

Ειδικότερα, ο Μπαράκ Ομπάμα φαίνεται να διαβάζει το πρόγραμμα της κηδείας και να λέει κάτι στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ξεσπά σε γέλια.

Δείτε τις φωτογραφίες που κατέγραψαν τη μοναδική αυτή στιγμή μεταξύ δύο προέδρων που όλοι γνωρίζαμε ως... εχθρούς:

Πηγή: skai.gr

