Η Comcast και η θυγατρική της NBCUniversal, η Netflix και η Amazon δήλωσαν ότι θα κάνουν δωρεά ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων η καθεμία για να στηρίξουν τις προσπάθειες ανάκαμψης από τις πυρκαγιές στην περιοχή του Λος Άντζελες. Η Warner Bros. Discovery δεσμεύθηκε για άμεση δωρεά 15 εκατομμυρίων δολαρίων για τις προσπάθειες ανοικοδόμησης και αντιμετώπισης των φονικών πυρκαγιών.

Η Warner Bros. Disovery σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι στους εργαζόμενους που επηρεάστηκαν έχει παρασχεθεί πληρωμή για δωμάτια ξενοδοχείου, προσωρινή στέγαση και άλλα μέσα έκτακτης ανάγκης.

«Το στούντιο μας αποκαλεί το Μπέρμπανκ πατρίδα για περισσότερα από 100 χρόνια και είμαστε επικεντρωμένοι στο τι πρέπει να γίνει για να βοηθήσουμε τους πληγέντες να ανακάμψουν από αυτήν την καταστροφή και να ανοικοδομήσουν τις επόμενες εβδομάδες, μήνες και χρόνια» ανέφερε εκπρόσωπος της WBD.

Η Comcast και η NBCU ανακοίνωσαν, σύμφωνα με το Variety, ότι θα παράσχουν οικονομική βοήθεια 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων ως εταίροι στην πρωτοβουλία ReBUILD LA της μη κυβερνητικής οργάνωσης Habitat for Humanity of Greater Los Angeles. Επιπλέον, ο όμιλος μέσων μαζικής ενημέρωσης θα συνεισφέρει σε οργανισμούς στην περιοχή του Λος Άντζελες για την παροχή βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης βοήθειας, συμπεριλαμβανομένου του Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, του Ταμείου SoCal Fire του Ιδρύματος της Βιομηχανίας Ψυχαγωγίας, του Ιδρύματος του Πυροσβεστικού Σώματος του Λος Άντζελες, της Περιφερειακής Τράπεζας Τροφίμων του Λος Άντζελες και της YMCA (Χριστιανικής Ένωσης Νέων) του Μητροπολιτικού Λος Άντζελες.

Σε επιστολή προς τους εργαζόμενους, ο διευθύνων σύμβουλος του Netflix, Τεντ Σαράντος, ανέφερε ότι η εταιρεία θα διαθέσει οικονομική βοήθεια 10 εκατομμυρίων δολαρίων στους ίδιους οργανισμούς, καθώς και στο Ταμείο Ανάκαψης της Κοινότητας από τις Πυρκαγιές στην Καλιφόρνια, στην Παγκόσμια Κεντρική Κουζίνα και στο Ταμείο Κινηματογράφου και Τηλεόρασης.

Ο Τεντ Σαράντος υπενθύμισε τα σχεδόν 30 χρόνια που ζει στην πόλη. «Για πολλούς ανθρώπους που δεν το γνωρίζουν, το Λος Άντζελες δημιουργεί εικόνες από φοίνικες και κόκκινα χαλιά. Αρχοντικά και αστέρες του κινηματογράφου» ανέφερε. «Αλλά για όσους από εμάς έχουμε την τύχη να αποκαλούμε αυτή την πόλη πατρίδα, το Λος Άντζελες είναι πολύ περισσότερο από αυτό. Είναι μια οικογένεια που αποτελείται από εξαιρετικά ταλαντούχους, εργατικούς ανθρώπους απ' όλο τον κόσμο και όλα τα κοινωνικά στρώματα, πολλοί από τους οποίους ήρθαν εδώ κυνηγώντας ένα όνειρο» υπογράμμισε.

Η δωρεά 10 εκατομμυρίων δολαρίων της Amazon προέρχεται από το τμήμα ψυχαγωγίας της εταιρείας (που περιλαμβάνει τα Amazon MGM Studios, Prime Video και Amazon Music), καθώς και τις υπηρεσίες Web Amazon, Ring και Whole Foods Market. Εκτός από την υποστήριξη των οργανισμών FireAid, της πρωτοβουλίας αρωγής των πληγέντων από τις πυρκαγιές της MusiCares, του Habitat for Los Angeles Wildfire Fund και του Ταμείου Ανάκαμψης του Επιμελητηρίου Μικρών Επιχειρήσεων του Λος Άντζελες θα χρηματοδοτήσουν επίσης ευκαιρίες διαφήμισης στο Prime Video για υποστήριξη των προσπαθειών ανασυγκρότησης από τις καταστροφές που προκάλεσαν οι πυρκαγιές στο Λος Άντζελες.

Η Sony Group Corporation ανακοίνωσε επίσης ότι θα κάνει δωρεά εκατομμυρίων δολαρίων, που θα διατεθεί σε οργανώσεις παροχής βοήθειας που υποστηρίζουν τους πρώτους ανταποκριτές, τις προσπάθειες κοινοτικής βοήθειας και ανοικοδόμησης και προγράμματα βοήθειας εργαζομένων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

