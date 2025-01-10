Τη viral σκηνή του με τον Μπαράκ Ομπάμα χθες Πέμπτη στην κηδεία του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Τζίμι Καρτερ, κλήθηκε να σχολιάσει σήμερα ο Αμερικανός εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ρεπουμπλικανός ρωτήθηκε από δημοσιογράφο για τα βίντεο που κάνουν τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου και δείχνουν τον ίδιο και τον Ομπάμα, καθισμένους πλάι πλάι στην κηδεία, να συνομιλούν χαμογελώντας.

‘WE GOT ALONG’: President-elect Trump tells FOX News' Peter Doocy @pdoocy about his conversation with former President Obama at the funeral for former President Carter. pic.twitter.com/5cCOTNRt3K — Fox News (@FoxNews) January 10, 2025

«Δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσο φιλική έδειχνε η συζήτηση» σχολίασε σήμερα ο Τραμπ από την κατοικία του στο Μαρ Α Λάγκο στη Φλόριντα. Απαντώντας σε ερώτηση ρεπόρτερ σχετικά με τα βίντεο της συνομιλίας τους, επισήμανε ότι και στον ίδιο έκαναν εντύπωση όταν τα είδε. «Σκεφτόμουν ότι μοιάζουμε με ανθρώπους που συμπαθούν ο ένας τον άλλον. Και πιθανόν αυτό να ισχύει. Έχουμε λιγάκι διαφορετικές φιλοσοφίες, αλλά μάλλον συμπαθούμε ο ένας τον άλλον. Δεν ξέρω. Τα πηγαίναμε καλά. Αλλά έτσι κι αλλιώς εγώ τα πηγαινα καλά σχεδόν με όλους», είπε ο 78χρονος.

Ο Ρεπουμπλικανός εκλεγμένος πρόεδρος αρνήθηκε να αποκαλύψει το περιεχόμενο της συζήτησής του με τον Ομπάμα, ενώ και η πλευρά του Δημοκρατικού πρώην προέδρου δεν έχει απαντήσει ακόμη σε σχετικά ερωτήματα από τα δημοσιογράφους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.