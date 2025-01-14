Καθώς μια συμφωνία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς για κατάπαυση του πυρός και ανταλλαγή ομήρων βρίσκεται πολύ κοντά με τις δύο πλευρές να μελετούν μόνο τις λεπτομέρειες, το ερώτημα είναι πόσοι τελικά όμηροι παραμένουν στη Γάζα.

Υπενθυμίζεται ότι στις 7 Οκτωβρίου 2023, 251 άνθρωποι απήχθησαν όταν η Χαμάς επιτέθηκε στο Ισραήλ.

Το Ισραήλ είπε ότι 94 όμηροι εξακολουθούν να βρίσκονται στη Γάζα και άλλοι 157 έχουν επιστραφεί.

Από αυτούς που κρατούνται ακόμη από τις 7 Οκτωβρίου, 81 είναι άνδρες και 13 γυναίκες. Υπάρχουν δύο παιδιά κάτω των πέντε ετών. Επίσης, 84 όμηροι είναι από το Ισραήλ, οκτώ από την Ταϊλάνδη, ένας από το Νεπάλ και ένας άλλος από την Τανζανία.

Το Ισραήλ πιστεύει ότι οι περισσότεροι από τους 33 ομήρους που θα απελευθερωθούν στην πρώτη φάση μιας πιθανής συμφωνίας είναι ζωντανοί, δήλωσε ανώτερος ισραηλινός αξιωματούχος, αλλά οι σοροί ορισμένων ομήρων θα είναι επίσης πιθανότατα μεταξύ αυτών που θα απελευθερωθούν.

Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι από τους 94 ομήρους οι 60 είναι ακόμα ζωντανοί και οι 34 νεκροί.

Πηγή: skai.gr

