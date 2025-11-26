«Το ζώο που πυροβόλησε τους δύο εθνοφρουρούς, οι οποίοι τραυματίστηκαν σοβαρά και βρίσκονται τώρα σε δύο διαφορετικά νοσοκομεία, είναι επίσης σοβαρά τραυματισμένο, αλλά ανεξάρτητα από αυτό, θα πληρώσει πολύ ακριβά», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Τruth Social, λίγη ώρα μετά τους πυροβολισμούς στο κέντρο της Ουάσινγκτον.

«Ο Θεός να ευλογεί την υπέροχη Εθνοφρουρά μας, καθώς και όλους τους στρατιωτικούς και τις δυνάμεις επιβολής του νόμου. Είναι πραγματικά υπέροχοι άνθρωποι. Εγώ, ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, και όλοι όσοι συνδέονται με το Γραφείο της Προεδρίας, είμαστε μαζί σας!».

Δύο στρατιωτικοί με στολές, που είναι μέλη της Εθνικής Φρουράς, πυροβολήθηκαν στο κέντρο της Ουάσινγκτον, λίγα τετράγωνα μακριά από τον Λευκό Οίκο

Η Εθνική Φρουρά αναπτύχθηκε στην πρωτεύουσα της χώρας στο πλαίσιο της ομοσπονδιακής κατάληψης της πόλης από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τον Αύγουστο. Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ενημέρωση, 2.188 μέλη της Φρουράς έχουν αποσπαστεί στην Ουάσινγκτον.

Ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται στη Φλόριντα, όπου περνάει την Ημέρα των Ευχαριστιών στο κλαμπ του Mar-a-Lago.

Πηγή: skai.gr

