Δύο στρατιωτικοί με στολές, που φαίνεται να είναι μέλη της Εθνικής Φρουράς, πυροβολήθηκαν στο κέντρο της Ουάσινγκτον, λίγα τετράγωνα μακριά από τον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με δύο πηγές που είναι εξοικειωμένες με την τρέχουσα κατάσταση, όπως αναφέρει το ABC.

Η κατάστασή τους είναι άγνωστη. Ένας ύποπτος βρίσκεται υπό κράτηση, σύμφωνα με την Μητροπολιτική Αστυνομία, και η περιοχή έχει ασφαλιστεί. Πολλές αστυνομικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των U.S. Marshalls, της ATF και του FBI, ανταποκρίθηκαν στο περιστατικό.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι βρίσκεται στον τόπο ενός πυροβολισμού στην 17η οδό και την οδό I.

«Παρακαλούμε αποφύγετε την περιοχή, καθώς η Μητροπολιτική Αστυνομία και οι συνεργάτες μας εργάζονται για να ασφαλίσουν τον τόπο», έγραψε η Μητροπολιτική Αστυνομία στο X.

«Η περιοχή έχει ασφαλιστεί», δήλωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία.

Σύμφωνα με αξιωματικό της αστυνομίας της Ουάσιγκτον, στις 2:20 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής) σημειώθηκε περιστατικό με ενεργό σκοπευτή στην είσοδο του σταθμού Farragut West του μετρό.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει ενημερωθεί για το περιστατικό, σύμφωνα με δήλωση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ. Ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι παρακολουθεί ενεργά την κατάσταση.

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε ότι ο Λευκός Οίκος βρίσκεται σε κατάσταση αποκλεισμού. Ο Τραμπ βρίσκεται στη Φλόριντα, όπου περνάει την Ημέρα των Ευχαριστιών στο κλαμπ του Mar-a-Lago.

«Το ζώο που πυροβόλησε τους δύο εθνοφρουρούς, οι οποίοι τραυματίστηκαν σοβαρά και βρίσκονται τώρα σε δύο διαφορετικά νοσοκομεία, είναι επίσης σοβαρά τραυματισμένο, αλλά ανεξάρτητα από αυτό, θα πληρώσει πολύ ακριβά», έγραψε ο Τραμπ στο Τruth Social.

«Ο Θεός να ευλογεί την υπέροχη Εθνοφρουρά μας, καθώς και όλους τους στρατιωτικούς και τις δυνάμεις επιβολής του νόμου. Είναι πραγματικά υπέροχοι άνθρωποι. Εγώ, ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, και όλοι όσοι συνδέονται με το Γραφείο της Προεδρίας, είμαστε μαζί σας!»

Η Εθνική Φρουρά αναπτύχθηκε στην πρωτεύουσα της χώρας στο πλαίσιο της ομοσπονδιακής κατάληψης της πόλης από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τον Αύγουστο. Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ενημέρωση, 2.188 μέλη της Φρουράς έχουν αποσπαστεί στην Ουάσινγκτον.

«Παρακαλώ, προσευχηθείτε μαζί μου για τους δύο εθνοφρουρούς που μόλις πυροβολήθηκαν στην Ουάσινγκτον. Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας συνεργάζεται με τις τοπικές αρχές για τη συλλογή περισσότερων πληροφοριών», δήλωσε η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νοέμ σε ανακοίνωσή της.

