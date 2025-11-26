FT: Η Μόσχα κερδίζει χρόνο καθώς το αμερικανικό σχέδιο προκαλεί αναταράξεις σε Κίεβο και Ευρώπη

Παρά τις πιέσεις και τα αδιέξοδα των διαπραγματεύσεων, η Μόσχα εξακολουθεί να πιστεύει ότι ο χρόνος λειτουργεί υπέρ της, απορρίπτοντας όσα σημεία του αναθεωρημένου ειρηνευτικού σχεδίου δεν εξυπηρετούν τους στόχους της. Παρότι η ρωσική οικονομία δέχεται πίεση και οι απώλειες στο μέτωπο αυξάνονται, το Κρεμλίνο δεν αισθάνεται ότι υπάρχει άμεση ανάγκη για συμβιβασμό, εκτιμώντας ότι μια καλύτερη συμφωνία θα είναι εφικτή τους επόμενους μήνες.

Μετά τις διαπραγματεύσεις της Γενεύης το περασμένο Σαββατοκύριακο για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία, η Μόσχα διατήρησε το μήνυμά της απλό, αναφέρουν σε ανάλυσή τους οι Financial Times.

Η Ρωσία υποστήριξε ότι δεν είχε δει το αναθεωρημένο ειρηνευτικό σχέδιο, κατηγορώντας ωστόσο τους Ευρωπαίους και το Κίεβο ότι κατέστρεψαν μια πρόταση που, όπως ισχυρίστηκε, θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για συμφωνία.

Ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ προειδοποίησε την Τρίτη ότι, εάν το από το σχέδιο «εξαλειφθούν… βασικές συννενοήσεις» που έχει επιτύχει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, «η κατάσταση θα είναι θεμελιωδώς διαφορετική».

«Το μόνο ουσιαστικό είναι το αμερικανικό σχέδιο, το σχέδιο του Τραμπ», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Πούτιν, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ήταν μια νέα παραλλαγή του δημόσιου μηνύματος που το Κρεμλίνο απευθύνει προς την κυβέρνηση Τραμπ εδώ και μήνες: Η Ρωσία είναι ανοικτή σε μια μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία, αλλά με τους δικούς της όρους και στο δικό της χρονοδιάγραμμα.

Για μήνες, η Μόσχα παραμένει αμετακίνητη στη θέση ότι δεν θα υπογράψει καμία συμφωνία που δεν περιλαμβάνει την παράδοση από το Κίεβο ορισμένων από τις θέσεις στο μέτωπο στο Ντονμπάς, μια προϋπόθεση την οποία ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι είχε αποδεχθεί κατά τη σύνοδο κορυφής με τον Πούτιν στην Αλάσκα τον Αύγουστο.

Σε τηλεφωνική συνομιλία που διέρρευσε, από τον Οκτώβριο, μεταξύ του Αμερικανού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ και του συμβούλου του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ, την οποία δημοσιοποίησε το Bloomberg την Τρίτη, ο Γουίτκοφ αναγνώρισε ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει «το Ντονέτσκ και ίσως μια ανταλλαγή εδαφών κάπου αλλού», υποδηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ θα στήριζαν τη Ρωσία στο να καταλάβει το υπόλοιπο της επαρχίας Ντονέτσκ, το οποίο δεν έχει καταφέρει να κατακτήσει από το 2014. Αυτό αποτελεί αμετακίνητη κόκκινη γραμμή για το Κίεβο.

Σε μια δεύτερη τηλεφωνική συνομιλία που επίσης δημοσίευσε το Bloomberg, ένας άλλος απεσταλμένος του Κρεμλίνου, ο Κιρίλ Ντμίτριεφ, ανέφερε ότι, παρότι πίστευε πως η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα υιοθετούσε «ακριβώς τη ρωσική εκδοχή» ενός ειρηνευτικού σχεδίου, θα επέλεγε «τουλάχιστον… κάτι όσο το δυνατόν πιο κοντά σε αυτήν».

Ο Λαβρόφ δήλωσε ότι «καλωσορίζει» την αρχική ειρηνευτική πρόταση των 28 σημείων των ΗΠΑ, που είχε διαμορφωθεί με ρωσική συμβολή και προέβλεπε παραχώρηση εδαφών από το Κίεβο και άλλους περιορισμούς, η οποία παρουσιάστηκε στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Πέμπτη.

Ωστόσο, μια αναθεωρημένη εκδοχή 19 σημείων, που συντάχθηκε στις αρχές της εβδομάδας στη Γενεύη από Ουκρανούς και Ευρωπαίους διαπραγματευτές, φαίνεται πολύ λιγότερο ευνοϊκή για τη Μόσχα. Ο Ρουστέμ Ουμέροφ, ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος, δήλωσε ότι η ομάδα του κατέληξε σε «κοινή συμφωνία για τους βασικούς όρους της συμφωνίας» με τους Αμερικανούς συνομιλητές του.

Ο Σάμιουελ Τσαράπ, ανώτερος πολιτικός επιστήμονας στη Rand Corporation, είπε ότι δεν υπάρχει «καμία περίπτωση» η Μόσχα να υπογράψει το σχέδιο που τροποποιήθηκε από το Κίεβο και τους Ευρωπαίους.

Αντί αυτού, πρόσθεσε, η Ρωσία πιθανότατα θα συνεχίσει να παρατείνει τις διαπραγματεύσεις σε πολλαπλά σχήματα, ενώ επιδιώκει την αργή φθορά της Ουκρανίας στο πεδίο της μάχης.

«Η τακτική που ακολουθεί σταθερά ο Πούτιν με τον Τραμπ είναι να μην κλείνει ποτέ την πόρτα», είπε ο Τσαράπ.

«Οι Ρώσοι θα λένε: “Ναι, αλλά…” ή “Είναι μια καλή βάση για συζήτηση, αλλά θέλουμε να μιλήσουμε για τις λεπτομέρειες…”».

Η Ρωσία θα έχει την ευκαιρία της την επόμενη εβδομάδα, όταν ο Γουίτκοφ πρόκειται να επισκεφθεί τη Μόσχα για συνομιλίες σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο. Ο Τραμπ έχει πλέον εγκαταλείψει την προθεσμία που είχε θέσει για την Ημέρα των Ευχαριστιών για επίτευξη συμφωνίας, ενώ ταυτόχρονα κάνει λόγο για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις.

Την ίδια ώρα, η Μόσχα ήταν ο «αόρατος προσκεκλημένος» στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το περασμένο Σαββατοκύριακο, όταν Ουκρανοί και Ευρωπαίοι διαπραγματευτές συγκεντρώθηκαν εσπευσμένα για να τροποποιήσουν το αμερικανικό σχέδιο, αφαιρώντας αρκετά αμφιλεγόμενα σημεία και παραπέμποντας τα δύσκολα ζητήματα σε μελλοντικές συνομιλίες μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι.

Παρόλα αυτά, το Κρεμλίνο πιθανότατα θα μείνει ικανοποιημένο από το γεγονός ότι η πρωτοβουλία της Ουάσινγκτον αποσταθεροποίησε το Κίεβο και αποδυνάμωσε περαιτέρω την ήδη πιεσμένη Ατλαντική Συμμαχία, σύμφωνα με αναλυτές.

Ο πανικός που προκάλεσε αυτό το σχέδιο στο Κίεβο και στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες θα ήταν «το κερασάκι στην τούρτα για τη Μόσχα», δήλωσε η Φιόνα Χιλ, πρώην ανώτερη διευθύντρια στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Τραμπ από το 2017 έως το 2019.

Ακόμη και αν αργότερα αναθεωρήθηκε, η «διπλωματική βόμβα» της Ουάσινγκτον θύμισε προηγούμενες απόπειρες του Τραμπ να επιλύσει τη σύγκρουση και την πάγια πεποίθησή του ότι η Ρωσία έχει το πάνω χέρι, σημείωσε η Χιλ. «Ο Τραμπ το έχει ξανακάνει αυτό. Πόσες φορές έχει δώσει τελεσίγραφα σε όλους και έχει καταστήσει απολύτως σαφές: “Η Ρωσία είναι η μεγάλη δύναμη, η Ρωσία πρέπει να κερδίσει”;»

Οι διαπραγματευτές στη Γενεύη συμφώνησαν να αφήσουν τα πιο ευαίσθητα ζητήματα, το εδαφικό και τις εγγυήσεις ασφαλείας, για περαιτέρω συνομιλίες μεταξύ Ζελένσκι και Τραμπ. Ο Τόμας Γκράχαμ, διακεκριμένος ερευνητής στο Council on Foreign Relations, είπε ότι αυτά ήταν ανέκαθεν τα πιο δύσκολα σημεία των διαπραγματεύσεων και ότι η Μόσχα θα συνεχίσει να πιέζει για τις απαιτήσεις της.

Όπως υποδηλώνουν οι διαρροές των δηλώσεων Γουίτκοφ, η κυβέρνηση Τραμπ εμφανίζεται δεκτική στην απαίτηση της Μόσχας να παραδώσει η Ουκρανία το υπόλοιπο της επαρχίας Ντονέτσκ ως τίμημα για μια συμφωνία.

«Ο Πούτιν αναζητά κάτι που θα του επιτρέψει να πει ότι πέτυχε τους στόχους που είχε θέσει όταν ξεκίνησε η εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022 - ότι θέλει το Ντονμπάς, που ήταν ο αρχικός στόχος της στρατιωτικής επιχείρησης για λόγους ασφαλείας», είπε ο Γκράχαμ.

«Θα υπάρχουν πολλά πράγματα στο αναθεωρημένο σχέδιο με τα οποία οι Ρώσοι δεν θα συμφωνήσουν», πρόσθεσε. «Εξακολουθούν να σημειώνουν πρόοδο στο πεδίο. Πιστεύουν ακόμη ότι ο χρόνος είναι με το μέρος τους. Το αν είναι διατεθειμένοι να συμβιβαστούν σε οτιδήποτε παραμένει ένα ανοιχτό ερώτημα.»

Η Ρωσία δεν μπορεί να παρατείνει τον πόλεμο επ’ αόριστον. Η οικονομία δείχνει σημάδια πίεσης και οι απώλειες στο πεδίο αυξάνονται. Παρ’ όλα αυτά, η Μόσχα δεν έχει πραγματική ανάγκη να σπεύσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ή να κάνει υποχωρήσεις σε σημεία στα οποία δεν είναι έτοιμη να συμβιβαστεί, αναφέρουν αναλυτές.

«Θεωρούν ότι η συμφωνία θα είναι καλύτερη σε έξι μήνες. Άρα δεν πρόκειται να βιαστούν», σημειώνουν. «Το ερώτημα είναι αν οι ΗΠΑ μπορούν να προσφέρουν το σωστό μείγμα κινήτρων και πιέσεων ώστε να τους οδηγήσουν σε μια συμφωνία νωρίτερα παρά αργότερα.»





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.