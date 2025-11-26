Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι δύο μέλη της Εθνοφρουράς που δέχθηκαν πυρά κοντά στον Λευκό Οίκο είναι «σε κρίσιμη κατάσταση» και ότι ο δράστης έχει επίσης τραυματιστεί σοβαρά.

«Το κτήνος που πυροβόλησε τους δύο Εθνοφρουρούς - και οι δύο είναι σε κρίσιμη κατάσταση και βρίσκονται τώρα σε δύο διαφορετικά νοσοκομεία - είναι επίσης σοβαρά τραυματισμένο, αλλά, όπως και να έχει, θα πληρώσει πολύ ακριβά», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτηση στο Truth Social.

