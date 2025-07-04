Δυο επιθέσεις, αποδοθείσες σε τζιχαντιστικές οργανώσεις, αντίστοιχα στη βορειοανατολική και στη βορειοδυτική Νιγηρία, στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 28 ανθρώπους, ενημέρωσαν χθες Πέμπτη το Γαλλικό Πρακτορείο στρατιωτική πηγή του και κάτοικοι.

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν μέλη του αυτοαποκαλούμενου Ισλαμικού Κράτους στη Δυτική Αφρική (ΙΚΔΑ) επιτέθηκαν στη Μαλάμ Φατόρι, πόλη πάνω στα σύνορα με τον Νίγηρα, ανοίγοντας πυρ εναντίον καταυλισμού εσωτερικά εκτοπισμένων, ανέφερε εκπρόσωπος πολυεθνικής δύναμης.

«Τρομοκράτες του ΙΚΔΑ επιτέθηκαν στη Μαλάμ Φατόρι (χθες) το πρωί. Σκότωσαν 11 ανθρώπους, όμως η περιοχή βρίσκεται πλέον υπό στρατιωτικό έλεγχο», είπε ο αντισυνταγματάρχης Ολανίγιο Οσόμπα, της Μικτής Πολυεθνικής Δύναμης (ΜΠΔ), που επιχειρεί στην περιοχή της λίμνης Τσαντ.

Η βία, που διαρκεί δεκαέξι χρόνια σε αυτή την περιοχή, έχει αφήσει πίσω πάνω από 40.000 νεκρούς κι έχει ξεριζώσει περίπου 2 εκατομμύρια ανθρώπους.

Τζιχαντιστές κατέφθασαν στην πόλη με φορτηγάκια στα οποία είχαν προσαρμόσει πολυβόλα περί τις 04:20 (ώρα Ελλάδας) κι επιτέθηκαν σε καταυλισμό όπου ζουν χιλιάδες εξαναγκαστικά εκτοπισμένοι, είπε ο Αμπόρ Μαλούμ, στέλεχος αντιτζιχαντιστικής παραστρατιωτικής οργάνωσης, βοηθητικής του στρατού.

Πυρπόλησαν νοσοκομείο και κυβερνητικά κτήρια προτού αποσυρθούν, διευκρίνισε ο κ. Μαλούμ, κάνοντας λόγο για 12 νεκρούς.

Χίλια και πλέον χιλιόμετρα από εκεί, στην πολιτεία Σόκοτο, μέλη άλλης τζιχαντιστικής οργάνωσης, της Λακουράουα, επιτέθηκαν στο χωριό Κουαλατζίγια προχθές Τετάρτη, δήλωσαν κάτοικοι.

«Τρομοκράτες της Λακουράουα επιτέθηκαν ενώ κόσμος προετοιμαζόταν για την απογευματινή προσευχή», είπε ο Μοχάμαντ Μπέλο, κάτοικος, προσθέτοντας πως 17 άνθρωποι, ανάμεσά τους πολλοί εργάτες γης που δούλευαν στα χωράφια τους στην περιφέρεια του χωριού, σκοτώθηκαν.

Κάτοικοι θεωρούν πως η επίθεση διαπράχτηκε σε αντίποινα για τους θανάτους τριών τζιχαντιστών από οργάνωση παραστρατιωτικών που απέκρουσε έφοδο μερικές ημέρες νωρίτερα.

Οι δράστες μπήκαν στο χωριό «πυροβολώντας αδιακρίτως», πυρπόλησαν σπίτια, χωράφια και κεραίες του δικτύου τηλεπικοινωνιών, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ιμάμης του ισλαμικού τεμένους του χωριού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.