Τεχεράνη: «Ιρανική κυβερνοεπίθεση απενεργοποίησε το σιδηροδρομικό σύστημα του Ισραήλ»

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, όλοι οι σιδηροδρομικοί σταθμοί «δεν είναι ασφαλείς μέχρι νεωτέρας» - Έως στιγμής δεν υπάρχει αντίδραση από τις ισραηλινές αρχές

Ισραήλ

Το Ιράν, με κυβερνοεπίθεση παραβίασε και απενεργοποίησε το σιδηροδρομικό σύστημα του Ισραήλ, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

«Οι σιδηρόδρομοι του Ισραήλ έχουν παραβιαστεί (hacked)», ανέφερε. «Ως αποτέλεσμα μιας κυβερνοεπίθεσης, το σιδηροδρομικό σύστημα του εχθρού έχει απενεργοποιηθεί. Όλοι οι [ισραηλινοί σιδηροδρομικοί] σταθμοί δεν είναι ασφαλείς μέχρι νεωτέρας».

Έως στιγμής δεν υπάρχει αντίδραση από τις ισραηλινές αρχές. 

