Το Ιράν, με κυβερνοεπίθεση παραβίασε και απενεργοποίησε το σιδηροδρομικό σύστημα του Ισραήλ, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

«Οι σιδηρόδρομοι του Ισραήλ έχουν παραβιαστεί (hacked)», ανέφερε. «Ως αποτέλεσμα μιας κυβερνοεπίθεσης, το σιδηροδρομικό σύστημα του εχθρού έχει απενεργοποιηθεί. Όλοι οι [ισραηλινοί σιδηροδρομικοί] σταθμοί δεν είναι ασφαλείς μέχρι νεωτέρας».

Έως στιγμής δεν υπάρχει αντίδραση από τις ισραηλινές αρχές.

Διαβάστε ΕΔΩ αναλυτικά για όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.