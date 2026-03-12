Τραμπ: «Κάνουμε μια εκδρομή για να ξεφορτωθούμε τους κακούς»

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησε να καθησυχάσει τους Αμερικανούς κατά τη διάρκεια της περιοδείας του στο Κεντάκι και το Οχάιο την Τετάρτη λέγοντας ότι οι αυξανόμενη τιμή του πετρελαίου που συνδέεται με τον πόλεμο στο Ιράν είναι προσωρινή, ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι ανησυχούν ότι η αύξηση αυτή πυροδοτεί την ανησυχία των ψηφοφόρων για την οικονομία.

Η προεκλογική περιοδεία του Τραμπ ήταν η πρώτη του από την έναρξη της στρατιωτικής επιχείρησης ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Του έδωσε την ευκαιρία να οξύνει το οικονομικό του μήνυμα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, καθώς οι Ρεπουμπλικάνοι στηρίζονται τις οριακές πλειοψηφίες και στα δύο σώματα του Κογκρέσου των ΗΠΑ, αναφέρει το Reuters.

Στην πρώτη του στάση, σε ένα εργοστάσιο στο Σινσινάτι του Οχάιο, τα αρχικά σχόλια της ομιλίας του επικεντρώθηκαν στον πόλεμο του Ιράν.

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει τελειώσει από την πρώτη στιγμή υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών και ο στρατός παραμένει στην περιοχή για να «ολοκληρώσει τη δουλειά», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Στην τελευταία από μια σειρά ομιλιών του σε όλη τη χώρα, στη Χεβρώνα, στο βόρειο Κεντάκι, αναφέρθηκε στην οικονομία, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο αρχικά, ότι «η τιμή του πετρελαίου θα μειωθεί, θα μειωθεί περισσότερο από όσο καταλαβαίνει ο καθένας», σε μια προσπάθεια να πείσει το αμερικανικό κοινό για τις οικονομικές του πολιτικές.

Ο Τραμπ επαίνεσε εκ νέου τις προσπάθειές του να μειώσει τις τιμές των φαρμάκων, ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των Ρεπουμπλικανών στις εκλογές, καθώς και τις περικοπές στους φόρους εισοδήματος, στο πλαίσιο του «One Big Beautiful Bill» που ψήφισε το Κογκρέσο πέρυσι.

Σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό κανάλι Local 12 του Σινσινάτι, ο Τραμπ δήλωσε ότι εξουσιοδότησε το υπουργείο Ενέργειας να αποδεσμεύσει 172 εκατομμύρια βαρέλια προερχόμενα από τα στρατηγικά πετρελαϊκά αποθέματα από την επόμενη εβδομάδα.

«Κάνουμε μια εκδρομή»

Αναφερόμενος στον πόλεμο με το Ιράν, ο Τραμπ επανέλαβε τις δηλώσεις του περί εκδρομής, λέγοντας: «Κάνουμε μια εκδρομή. Ξέρετε τι είναι εκδρομή; Πρέπει να κάνουμε ένα μικρό ταξίδι για να ξεφορτωθούμε μερικούς κακούς, πολύ κακούς ανθρώπους».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του είπε: «Δεν θέλουμε να επιστρέφουμε κάθε δύο χρόνια στο Ιράν. Γιατί κάποια μέρα θα έρθει η στιγμή που δεν θα με έχετε ως πρόεδρο. Και ίσως να έχετε έναν αδύναμο, αξιολύπητο άνθρωπο, όπως είχαμε στο παρελθόν», είπε, εννοώντας πιθανόν τον Τζο Μπάιντεν.

Συνέχισε λέγοντας ότι «το Ιρανικό ναυτικό έχει σχεδόν εξολοθρευτεί», ενώ υποστήριξε πως οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ κατέρριψαν 58 πολεμικά πλοία. «Και καταρρίψαμε επίσης πλοία που τοποθετούσαν νάρκες. Βάζουν νάρκες στο νερό τη νύχτα. Υπέροχη δουλειά, σωστά; Ανατινάξαμε πλοία. Και καταρρίψαμε 31 από αυτά»., κατέληξε.

Εκστρατεία κατά του Ρεπουμπλικανικού Μάσι στο Κεντάκι

Η Χεβρώνα αποτελεί μέρος της περιφέρειας που εκπροσωπείται από τον Ρεπουμπλικάνο βουλευτή των ΗΠΑ Τόμας Μάσι, έναν επικριτή του Τραμπ που συχνά διαχωρίζει τη στάση του από το κόμμα.

Η Μάσι ηγήθηκε της έντονης προσπάθειας για μεγαλύτερη διαφάνεια από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στον χειρισμό των αρχείων που σχετίζονται με τον εκλιπόντα καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο Τραμπ έχει υποστηρίξει τον Εντ Γκάλρεϊν, πρώην αξιωματικό των Navy SEAL και αγρότη, για να αντιμετωπίσει τον Μάσι στις προκριματικές εκλογές του κόμματος στις 19 Μαΐου.

«Ο Τόμας Μάσι είναι μια καταστροφή για το κόμμα μας», είπε ο Τραμπ στο πλήθος στο Κεντάκι. «Πρέπει να εκδιωχθεί μέσω των εκλογών το συντομότερο δυνατό».

Σε συνέντευξή του στο Reuters, ο Μάσι παρέμεινε αισιόδοξος για τις προοπτικές του παρά την κριτική του Τραμπ.

«Η πολιτική πραγματικότητα είναι ότι περισσότεροι άνθρωποι γνωρίζουν ότι ο Πρόεδρος Τραμπ είναι εναντίον μου», είπε. «Τα καλά νέα είναι ότι οι δημοσκοπήσεις μας δείχνουν ότι ακόμη και αν, στην απίθανη περίπτωση, όλοι το γνώριζαν αυτό στις προκριματικές εκλογές της 19ης Μαΐου, θα κέρδιζα και πάλι».

Το Ιράν είναι «κοντά στην ήττα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του κατά την επιστροφή του από την περιοδεία του στις πολιτείες Οχάιο και Κεντάκι, υποστήριξε ότι το Ιράν βρίσκεται «κοντά στην ήττα» και διεμήνυσε ότι οι ΗΠΑ έχουν τη δυνατότητα να κάνουν οποιαδήποτε ανοικοδόμηση του Ιράν «σχεδόν αδύνατη», καθώς ο πόλεμος έχει μπει στη 13η ημέρα του.

«Μπορεί να πλήξουμε τομείς της Τεχεράνης και άλλες τοποθεσίες (...) Αν το κάνουμε θα είναι σχεδόν αδύνατο να ανοικοδομήσουν τη χώρα τους», είπε ο αμερικανός πρόεδρος εξερχόμενος από το αεροσκάφος του κοντά στην Ουάσιγκτον,

Το Ιράν είναι «κοντά στην ήττα. Αυτό δεν πάει να πει ότι θα σταματήσουμε αμέσως, αλλά αυτοί θα το κάνουν», υποστήριξε ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος, προφανώς αναφερόμενος στις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

