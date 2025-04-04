Ουκρανία: Εκλογές παρά τον πόλεμο;

Ήδη τον Ιούλιο θα μπορούσαν να οριστούν προεδρικές εκλογές στην Ουκρανία– δηλαδή λίγο μετά την άρση του στρατιωτικού νόμου, την οποία η Ουάσινγκτον επιδιώκει να πετύχει έως τις 20 Απριλίου. Αυτό ανέφερε πρόσφατα ο Economist. Σύμφωνα με τις πηγές της εφημερίδας, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που εξελέγη για πρώτη φορά το καλοκαίρι του 2019 για πενταετή θητεία, σκοπεύει να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα.

Κανείς δεν προετοιμάζεται για εκλογές για την ώρα

Στην Ουκρανία δεν γίνονται προς το παρόν προετοιμασίες για εκλογές, όπως ξεκαθάρισε ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κυβερνώντος κόμματος Ντάβιντ Αραχάμια στις 31 Μαρτίου. «Όλα τα κόμματα και οι κοινοβουλευτικές ομάδες συμφώνησαν ότι οι εκλογές θα πρέπει να διεξαχθούν έξι μήνες μετά την άρση του στρατιωτικού νόμου», δήλωσε ο βουλευτής.



Τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Ρωσία έχουν επανειλημμένα ζητήσει εκλογές στην Ουκρανία. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον Ζελένσκι τον Φεβρουάριο «δικτάτορα». Στην Ουκρανία, ωστόσο, απαγορεύεται να γίνουν εκλογές υπό καθεστώς στρατιωτικού νόμου.

Ποιοι κίνδυνοι υπάρχουν σε θέματα ασφαλείας;

Ακόμα κι αν πολλοί Ουκρανοί έχουν συνηθίσει τους καθημερινούς βομβαρδισμούς, το ενδεχόμενο διοργάνωσης μεγάλων προεκλογικών εκδηλώσεων, δημοσίων συζητήσεων ή και συναντήσεων ανάμεσα σε υποψήφιους και ψηφοφόρους θα μπορούσε να αποβεί μοιραίο. Γι αυτό, το Κίεβο ζητά εγγυήσεις ότι θα υπάρξει ασφάλεια. Έτσι, μία κατάπαυση του πυρός δεν θα έπρεπε να ισχύει μόνο προσωρινά στο μέτωπο, αλλά και να μπορεί να διασφαλίσει ότι τα εκλογικά κέντρα δεν θα γίνουν στόχος αεροπορικών ή τρομοκρατικών επιθέσεων.



Το ενδεχόμενο να συμβεί κάτι τέτοιο δεν αποκλείεται, προειδοποιεί η Όλχα Αϊβασόφσκα, επικεφαλής του κοινωνικού δικτύου "Opora", το οποίο παρακολουθεί τις εκλογές στην Ουκρανία. «Λαμβάνοντας υπόψη τις επιθέσεις εναντίον των στρατολογικών γραφείων και τις δολιοφθορές στο σιδηροδρομικό δίκτυο, θεωρούμε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να βάλει στο στόχαστρο και εκλογικά κέντρα. Για τον λόγο αυτόν, ο εκλογικός νόμος πρέπει να προβλέπει για την περίοδο μετά τον πόλεμο πώς πρέπει να ενεργήσει κανείς σε τέτοια περίπτωση κατά τη διάρκεια των εκλογών ή της καταμέτρησης των ψήφων», τονίζει η Αϊβασόφσκα.

Από τι θα κριθεί το αν θα γίνουν εκλογές;

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελευθερίας της Έκφρασης στο ουκρανικό κοινοβούλιο, Γιαροσλάβ Γιουρτσίσιν, επισημαίνει ότι οι συμμετέχοντες στις ειρηνευτικές συνομιλίες πιθανόν να καθορίσουν ημερομηνία εκλογών. Επιπλέον, η Ουκρανία θα πρέπει να συντονίσει τις εκλογές με τους εταίρους της, καθώς δεν διαθέτει τα απαραίτητα χρήματα. «Πολλές πτυχές μιας κατάπαυσης του πυρός στο μέλλον και κατ’ επέκταση και των εκλογών δεν μπορούν σήμερα να προβλεφθούν. Ωστόσο, υπάρχουν προφανείς προκλήσεις και το κοινοβούλιο θα πρέπει ήδη να κάνει μεταρρυθμίσεις στον εκλογικό νόμο, ώστε να ανταποκριθεί σε αυτές», συμπληρώνει.



Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρόεδρος της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, Όλεχ Ντιντένκο, δήλωσε ότι οι προετοιμασίες για τις εκλογές μετά το τέλος του πολέμου θα πάρουν περισσότερο χρόνο από ό,τι προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Επομένως, οι διαδικασίες θα πρέπει να προσαρμοστούν στις συνέπειες του πολέμου.



Eπιμέλεια: Χρύσα Βαχτσεβάνου

