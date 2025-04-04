H Chanel Tapper μπορεί να ακουμπήσει τη μύτη και το πιγούνι της με τη γλωσσά της, να σηκώσει ένα κουτάλι με τη γλώσσα της ακόμα και να αναποδογυρίσει πλαστικά ποτήρια με αυτή. Αυτό όμως που την ενθουσιάζει είναι όταν τη δείχνει στους ανθρώπους και εκείνοι ουρλιάζουν τρομαγμένοι.

H γλώσσα της Chanel Tapper, έχει μήκος 9,75 εκατοστά, μεγαλύτερη και από μια λάμπα μεσαίου μεγέθους και η ίδια κατέχει μια θέση στο βιβλίο Γκίνες ως η γυναίκα με τη μακρύτερη γλώσσα στον κόσμο.

«Ειλικρινά, η καλύτερη αντίδραση που θα μπορούσε να έχει ποτέ κάποιος όταν βλέπει τη γλώσσα μου είναι να ουρλιάζει», είπε η 34χρονη Tapper, σε μια συνέντευξη που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο των ρεκόρ Γκίνες.

«Οι άνθρωποι φωνάζουν ή ουρλιάζουν σοκαρισμένοι ή τρομοκρατημένοι μερικές φορές, [και] αυτό είναι ίσως το αγαπημένο μου γιατί είναι αστείο για μένα επειδή είναι μια δραματική απάντηση».

Η Tapper άρχισε να πειράζει τους γύρω της όταν ήταν περίπου 11 ετών βγάζοντας τη γλώσσα της έξω. Η αντίδρασή τους ήταν κοινή, σχολίαζαν πάντα το μήκος της. Στη συνέχεια, μερικά χρόνια αργότερα, έγινε viral στο διαδίκτυο αφού οι χρήστες του YouTube την εντόπισαν να βγάζει τη γλώσσα της σε ένα βίντεο και συγκλονίστηκαν από το μήκος της.

Το Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες την προσκάλεσε τελικά σε μια εκδήλωση στο Λος Άντζελες το 2010 για να μετρήσει τη γλώσσα της και να δει αν άξιζε μια θέση στη βάση δεδομένων του οργανισμού. Τελικά, κέρδισε δύο ανταγωνιστές της.

«Μου αρέσει η διασκέδαση, μικρά, ανόητα πράγματα όπως αυτό», είπε ο Tapper.

Επιπλέον, η αναγνώρισιμότητά της, της έχει δώσει την ευκαιρία να ταξιδέψει διεθνώς.

Ένα τέτοιο ταξίδι ήταν μια επίσκεψη που πραγματοποίησε στην πρωτεύουσα της μόδας, το Μιλάνο όπου και φωτογραφήθηκε με τη γλώσσα της βαμμένη μπλε και πράσινη για την καμπάνια Welcome Successful Living από την ιταλική μάρκα Diesel. Στην εκστρατεία συμμετείχαν και άλλοι κάτοχοι του Παγκόσμιου Ρεκόρ Γκίνες.

«Είναι διασκεδαστικό - μπορώ να δω μέρη του κόσμου που δεν έχω ξαναδεί», είπε η Tapper.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.