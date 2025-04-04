Περισσότερες από 275.000 απολύσεις ανακοινώθηκαν τον μήνα Μάρτιο στις ΗΠΑ, σύμφωνα με μια νέα έκθεση που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη. Η τελευταία φορά που σημειώθηκε ένας τόσος μεγάλος αριθμός απολύσεων ήταν στην περίοδο της πανδημίας.

Η αμερικανική κυβέρνηση έχει ανακοινώσει τα σχέδιά της για την κατάργηση 216.215 θέσεων εργασίας, που αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 80% των 275.240 απολύσεων που έχουν ήδη ανακοινωθεί τον Μάρτιο από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα των ΗΠΑ, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Challenger Gray & Christmas.

Είναι το τρίτο υψηλότερο μηνιαίο νούμερο απολύσεων μετά τον Απρίλιο του 2020 (671.129) και τον Μάιο του 2020 (397.016).

Το Υπουργείο Αποτελεσματικότητας της Κυβέρνησης έχει καταπονήσει την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, περικόπτοντας τη χρηματοδότηση, καταργώντας συμβάσεις και απολύοντας πλήθη ομοσπονδιακών εργαζομένων.

Από τις υπόλοιπες 59.025 περικοπές που ανακοινώθηκαν εκτός της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, το μεγαλύτερο μερίδιο ήταν στην τεχνολογία και το λιανικό εμπόριο, σύμφωνα με την έκθεση.

Οι ανακοινώσεις του Μαρτίου σηματοδοτούν ένα εντυπωσιακό άλμα απολύσεων 60% από τον περασμένο Φεβρουάριο και μια αύξηση κατά 205% από τις 90.309 περικοπές που ανακοινώθηκαν τον Μάρτιο του 2024.

Οι περικοπές θέσεων εργασίας βάσει του υπουργείου Αποτελεσματικότητας του Ίλον Μασκ δεν αναμένεται να πλήξουν τα δεδομένα της αγοράς εργασίας και την οικονομία. Ενώ ορισμένοι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι απολύθηκαν αμέσως, άλλοι εκτελούν μια περίοδο ειδοποίησης επί πληρωμή όπου ουσιαστικά παραιτούνται, αλλά δεν θα είναι άνεργοι για εβδομάδες ή ακόμη και για μήνες από την στιγμή που ειδοποιήθηκαν.

